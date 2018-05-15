Soma katliamı, Aliağa’da da unutulmadı

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, Soma katliamının 4. yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

13 Mayıs 2014’te 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden katliamının 4. yıl dönümünde Aliağa Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına açıklamayı okuyan Genel-İş 5 No'lu Şube Aliağa Belediyesi İşyeri Temsilcisi Sinan Uğur “Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı yaşanan bu iş cinayeti kara bir leke olarak tarihteki yerini almıştır. 301 madencinin yaşamını yitirmesine sebep olan emekçi katili patronlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanana kadar bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İş cinayetlerinin yüzde 98’inin engellenebilir olduğunu söyleyen Uğur “Ucuz iş gücü altında yürütülen taşeron sistemi, örgütsüz, kuralsız, güvencesiz ve denetimsiz çalışma maalesef biz işçilerin yaşamına mal olmaktadır. Soma’da yaşananlar bunun açık göstergesidir. Patronların aşırı kâr hırsı ve birilerinin buna göz yumması sonucu 301 emekçi kardeşimiz yaşamını yitirmiştir. Yandaş sermaye olduğu için birçok suç unsuru örtbas edilmiş ve devamında da patron koruma altına alınmıştır. Tüm bu olumsuzlukları yaratanlar ve onlara karşı gerekli yaptırımları uygulamayan yetkililere karşı sessiz kalan sendikalar ve konfederasyonlar hepiniz 301 madencinin ölümünden sorumlusunuz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:23

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