'KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmaması doğru ve adil değil'

Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar: Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) 70 bin taşeron işçi de bir an evvel kadroya alınmalıdır.

Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, “Kamudaki 900 bin taşeron işçiye kadro veren hükümet, Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) 70 bin çalışanı da bir an evvel kadroya almalıdır” dedi.

Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamudaki taşeron işçileri kadroya alan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve çok önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini söyledi. KİT’lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin kapsam dışında kalmasının düzenlemenin en tartışılan kısmı olduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu: “KİT’lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin toplam sayısı 70 bin civarında. 900 bin kişinin kadro düzenlemesinden yararlandığı yerde 70 bin çalışanın kadroya alınmamasını doğru ve adil bulmak mümkün değil. Bu nedenle kamudaki 900 bin taşeron işçiye kadro veren hükümet, KİT’lerdeki 70 bin çalışanı da bir an evvel kadroya almalıdır. Madem reform niteliğinde bir düzenleme yapıldı, bu mağduriyetlerin gölgesinde bırakılmasın.”

İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Hükümet yetkililerinin KİT’lerdeki çalışanlara Hazinenin kadro vereceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Ağar, açıklamaların üzerinden iki aya yakın süre geçmesine rağmen somut bir adımın atılmadığını söyledi.

KİT’lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin gözünün kadro düzenlemesinde olduğunu ifade eden Ağar, “Kara yollarında anahtar teslimi işlerde çalışan binlerce işçi kadro beklentisiyle yatıp kadro beklentisiyle kalkıyor. Bu çalışanların talepleri ve mağduriyetleri yetkililerce dikkate alınmalı. Nihayetinde taşeron işçilerin kadro düzenlemesi, KİT’lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların da kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır” diye konuştu. (ANKARA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:23

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