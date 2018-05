HDP, Adana’daki seçim çalışmalarını başlattı

HDP, Adana'daki seçim çalışmalarını başlatırken açıklamada 'Türkiye'yi savaş ve yolsuzluk ekonomisine sürükleyen iktidarı değiştireceğiz' denildi.

HDP Adana il örgütü il binası önünde yaptığı basın açıklaması ile seçim çalışmalarını başlattı. Açıklamada Filistin halkına yönelik katliama da tepki gösterildi. “Seninle Değişir” sloganı ile seçim çalışmalarını yapacak olan HDP Adana il örgütünün açıklamasını okuyan İl Eş Başkanı Gülseren Tural, baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye’nin umudu olma iddialarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek “25 Haziran 2018 sabahı Türkiye’yi savaş politikaları ve yolsuzluk ekonomisi girdabına sürükleyen AKP iktidarını mutlaka değiştireceğiz” dedi.

‘AKP-MHP İTTİFAKI ÜLKENİN İÇ BARIŞINI BOZDU’

Açıklamaya katılan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Filistin halkına yönelik saldırıyı kınayarak “Öncelikle bu mezalimi kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız. Halklara yönelik bu saldırılar karşısında halklardan yana tarafız” dedi. 15 Mayıs Türk Dil Bayramı’na dikkat çeken Toğrul, dilleri yok sayılan halkların dil bayramını kutladı. Halkların ve emekçilerin 7 Haziran’daki zaferini tanımayan AKP-MHP ittifakının “Ya bizdensin, ya düşman” diyerek 100 binden fazla insanı kamudan ihraç ettiğini ifade eden Toğrul, “Barış imzacısı olduğu için akademisyenler ihraç edildi, gazeteler kapatıldı, belediyelere kayyım atadılar. istikrar adına 1 Kasım’da ülkeyi seçime götürenler aslında varlıklarının istikrarsızlık sebebi olduğunu görmek zorundalar. Ülkenin iç barışının nasıl bozulduğunu yaşayarak görüyoruz” dedi.

HDP seçim için hazırladığı video klipleri yayınladı

‘16 YILDIR İKTİDARDA OLANLAR 'İSTİKRAR SAĞLAYACAĞIZ' DİYOR’

Ekonomik göstergelerden bahseden Toğrul, “Dolar, avro almış başını gidiyor, benzin fiyatları almış başını gidiyor, işsizlik tavan yapmış, enflasyon iki haneli rakamlara çıkmış, bu koşullarda 16 yıldır iktidar olanlar utanmadan bize oy verin istikrarı sağlayacağız diyor. Türkiye halkları artık buna inanmıyor” dedi.

‘CEZAEVİNDE OLAN ADAYLARIMIZ İÇİN 3 KAT FAZLA ALIŞACAĞIZ’

Her iki ittifakın da sağ siyasete yerleştiğini dile getiren Toğrul, “Siyasal algıyı değiştirmek isteyen solda bir ittifak var. Farklı inançlar, etnik kültürlerle solda ittifakı kurduk. Biz her zaman hazırlıklıydık” dedi. AKP devlet imkanları ile seçim kampanyası yürütürken Demirtaş'ın rehin tutulduğunu kaydeden Toğrul, “Bu asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Halkın adayı olan Sayın Demirtaş derhal salıverilmelidir. Kendi fikirlerini açıkça ifade edeceği koşullar yaratılmalıdır. İçeride olan her adayımız için, Demirtaş için her birimiz üç kat fazla çalışarak seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Bir oyluk canları var. Mutlaka kazanacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:12

www.evrensel.net