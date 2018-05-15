Dink davasının 73. duruşması jandarma sorgularıyla sürüyor

Hrant Dink suikastına dair kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 73. duruşmasında İstanbul İl Jandarma görevlilerinin sorgularına devam ediliyor.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı davanın 73’üncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Tutuklu sanıkların mazeret bildirerek katılmadıkları duruşmada bir kısım tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

BİR SORU İKİ AYRI CEVAP

Duruşma dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Astsubay Emre Cingöz’ün, sorgusu ile başladı. Cingöz, cinayetin işlendiği dönem Bölücü Örgüt Faaliyetleri’nde (BÖF) PKK’den sorumlu Avrupa yakası unsur komutanı olarak görev yapıyordu.

Dink Ailesi Avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu Cingöz’e, cinayetin işlendiği gün telefonun Pangaltı’da sinyal vermesinin nedenini sordu. Cinayet günü Beyoğlu’nda görevde olduklarını ifade eden Cingöz, soruya ilk önce Atatürk Kültür Merkezi’nin arkasındaki otoparktan aracı aldıktan sonra geçiş güzergahının Dolapdere yönünden Tarlabaşı’na doğru olduğunu söyledi. Bakırcıoğlu’nun soruyu tekrarlaması ve sinyalin Pangaltı’dan geldiğini hatırlatması üzerine Cingöz beyanını değiştirerek, “Personeli metroya bırakmış olabilirim” yanıtını verdi.

‘RAPOR HAZIRLANMIŞTIR AMA BİLGİM YOK’

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale, duruşmaya tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı.

Bakırcıoğlu Cingöz’e cinayet günü olaydan sonra Emre Cingöz, Metin Canbey, Ali Barış Sevindik ve Ali Fuat Yılmazer ile telefon konuşmalarının içeriğini sordu. Demirkale, “Dink cinayeti ile ilgili konuşmuşuzdur bilgi almaya çalışıyordum” dedi.

Bakırcıoğlu Cingöz’e, “Bu tür cinayetlerde rapor hazırlanır mıydı? Dink cinayeti ile ilgili hazırlanmış mıydı?” diye sordu. Demirkale, “Kesinlikle bilgim yok ama hazırlanmıştır” yanıtını verdi.

Bakırcıoğlu, Dink öldürülmeden önce hakkında dava açıldığını ve adliyeler önünde eylemler, protesto gösterileri olduğunu hatırlatarak, “Jandarma bunlara hiç müdahale etmedi mi?” diye sordu. Demirkale ise BÖF’te olması nedeniyle bu tür olayların görev alanı olmadığını ve böyle bir olayı takip etmediğini söyledi.

Dink cinayeti davasında sanık jandarmalar hiçbir şey hatırlamıyormuş

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:08

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