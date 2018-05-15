Galatasaray'a Göztepe deplasmanında 450 bilet ayrıldı

Göztepe yönetimi, Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesi açısından kritik önem taşıyan Galatasaray maçında rakip taraftara 450 biletlik kontenjan ayırdı

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesinde büyük öneme sahip olan Göztepe-Galatasaray maçında deplasman ekibine 450 biletlik kontenjan ayrıldı.

Cumartesi günü 19.00'da Bornova Stadı'nda yapılacak maçta Göztepe yönetiminin aldığı karar gereği bu sezon en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verilecek.

Galatasaray taraftarına ise bu sezon tüm rakip takımlara uygulandığı gibi güney kale arkası tribünde stat kapasitesinin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül eden 450 kişilik kontenjan ayrılacak.

Galatasaray, Göztepe karşısında kaybetmemesi halinde şampiyonluk turu atacak. (İzmir/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 13:16

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