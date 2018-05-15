2018'in ilk 4 ayındaki bütçe açığı 23,2 milyar lira

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Merkezi yönetim bütçesi nisanda 2,8 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 23,2 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Nisan 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi nisanda 2,8 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 23,2 milyar lira açık verdi." dedi.

Nisan ayı bütçe açığının 2,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini, geçen yıl nisan ayında bu rakamın 3 milyar lira olduğunu bildiren Ağbal, bütçe gelirlerinin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 64,6 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 20,3 artarak 67,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ağbal yazılı açıklamasında, ocak-nisan döneminde bütçe açığının 23,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini, geçen sene aynı dönemde bütçe açığının 17,9 milyar lira olduğunu ifade etti.

Ocak-nisan döneminde bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 232 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 18,3 artarak 255,2 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Nisan ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarak 45 milyar lira, gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 11,6 milyar lira olmuştur. Özellikle istihdamdaki güçlü artışa bağlı olarak ücretler üzerinden alınan gelir vergisi tevkifatı yüzde 18,9 artmıştır. Diğer taraftan dahilde alınan KDV tahsilatı nisanda yüzde 7,4 oranında artmıştır. Bununla birlikte dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25,9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir. Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde 48,1 oranında artış göstermiştir. Bu artışta KDV iadelerini hızlandıran düzenleme ve uygulamalarımız etkili olmuştur. Bu yolla işletmelerimize kaynak noktasında önemli bir katkı sağladık. Nisan ayında ÖTV gelirleri yüzde 19,8, ithalde alınan KDV yüzde 16,7, BSMV yüzde 26,1, damga vergisi yüzde 24,9 ve harç gelirleri yüzde 19 oranlarında artmıştır. Nisan ayı vergi gelirleri performansı yıl sonu vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğini teyit etmektedir."

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Ağbal, ocak-nisan döneminde vergi gelirlerinin yüzde 20,3 ile yüksek artış performansı sergilediğine işaret ederek, bu artışta başta gelir, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışların etkili olduğunu vurguladı. KDV iadelerinde görülen yüzde 33,3 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatının bu dönemde yüzde 19 arttığına dikkati çeken Ağbal, ocak-nisan döneminde yaşanan olumlu gelişmelerin vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret ettiğini bildirdi.

Bu dönemde hazine portföyü ve iştirak gelirlerinde de 12,4 milyar lirayla beklentinin üzerinde tahsilat sağlandığını bildiren Ağbal, "Gerek nisan gerekse ocak-nisan döneminde bütçe giderleri içinde sermaye giderleri ve sermaye transferi harcamaları yüksek bir seyir göstermiştir. Bu dönemde gerek ulaştırma sektöründe gerek enerji, sulama ve tarım sektörlerinde ve gerekse eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasında çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımız refahı yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, taşeron işçilerin kamuya geçişine dair düzenlemeye değinerek, "Bu geçişle birlikte söz konusu personelin aylıkları bütçemizin personel giderleri kalemlerinden ödenmeye başlandı. İlk dört aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini sürdürmektedir. Yıl sonu itibarıyla bütçe gerçekleşmelerinin hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar sürdürülecektir." ifadesini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

İşsizlik yine çift hanelerde: Yüzde 10.6

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 12:49

www.evrensel.net