Facebook Gençlik Portalı yayına başladı

Facebook, ürünlerini emniyetli ve etkin bir biçimde kullanmak için gençlere yönelik eğitim ve ipuçlarını barındıran Gençlik Portalı'nı hayata geçirdi.

Facebook, ürün ve araçlarını emniyetli ve etkin bir biçimde kullanmak için gençlere yönelik eğitimler, ipuçları ve tavsiyeleri barındıran Gençlik Portalını hayata geçirdiğini duyurdu.

60 dilde erişilebilecek olan Gençlik Portalı, şu konuları kapsayacak:

Eğitim: Sayfalar, gruplar, etkinlikler ve profil gibi ürünlerin emniyetli bir biçimde nasıl en iyi şekilde kullanılabileceği ile ilgili bilgiler. Ek olarak Facebook’un hangi tür verileri topladığı ve bunları nasıl kullandığı ile ilgili bilgiler.

Akranlardan Görüşler: Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin ağzından, teknolojiyi yeni ve yaratıcı bir biçimde nasıl kullandıklarına dair görüşler.

Deneyiminizi kontrol etmenin yolları: Güvenlik, içerik şikayet etme, paylaştıklarınızı kimlerin görebileceğine karar verme gibi konularda ipuçları.

Tavsiyeler: Sosyal medyaya ara verme ihtiyacı duyduğunuzda yapılması gerekenler ve internetten en iyi şekilde yararlanmak için bazı kılavuzlar.

Facebook'un Gençlik Portalını oluştururken İngiltere, İtalya, ABD ve Brezilya’da gençlerden oluşan grupların görüşlerine başvurduğu ve Sao Paulo’daki Güvenli İnternet Günü atölye çalışmaları, Kanada’daki #WeMatter gençlik forumu ve Küresel Emniyet Ağı Zirvesi gibi etkinliklerden de bilgi ve tavsiyeler aldığı belirtildi.

Facebook'un Gençlik Portalına facebook.com/safety/youth adresinden erişebiliyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 12:26

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