Müdürün İzmir Marşı okuyan öğrencileri engellemesi Meclise taşındı

İzmir Atatürk Lisesi müdürünün, mezuniyet töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencileri engellemesi CHP'li Mustafa Balbay tarafından Meclise taşındı.

CHP İzmir Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Balbay, İzmir Atatürk Lisesi’nin mezuniyet töreni esnasında öğrencilerin İzmir Marşı okumasına tepki gösteren okul müdürü ile öğrenciler arasında yaşanan tartışmayı Meclis gündemine taşıdı.

Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan’ı derhal görevden alması gerektiğini vurguladı.

Balbay, 13 Mayıs pazar akşamı gerçekleştirilen İzmir Atatürk Lisesi 130. yıl mezuniyet töreninde yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşının engellenmeye çalışılması, tam anlamıyla bir aymazlıktır. İzmir’in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarı, böylesine cumhuriyet değerlerinden uzak, böylesine laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun bir anlayışla yönetilmesi kabul edilemez. Bakanlık bu olayı münferit, anlık bir gelişme olarak görmemeli derhal harekete geçip bu okulun velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçisine kulak vermeli.”

Balbay başta İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin, velilerin ve mezunlarının böylesine mutlu bir günde böyle bir olayla karşı karşıya kalmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

“İzmir marşı sadece İzmir’e ait değil tüm ülkenin ortak bir paydasıdır. Bu marşın altında siyasi nedenler aramak akla ziyandır. Spordan sanata, eğitimden kültüre kadar toplumun her kesimini kutuplaştıran ve korku iklimiyle bu ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışanlara yine en güzel cevabı gençler verecektir.”

Balbay’ın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sormuş olduğu sorular şöyle:

- Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşının engellenmeye çalışılmasını bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz?

- Cumhuriyet değerlerinden uzak, laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan’ı görevden almayı düşünüyor musunuz?

- İzmir’in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarı, böylesine bir anlayışla yöneten zihniyete karşı bakanlık olarak ne yapacaksınız?

- İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin, velilerin ve mezunlarının böylesine mutlu bir günde böyle bir olayla karşı karşıya kalmasının sorumlusu kimdir?

- İzmir Marşı sadece İzmir’e ait değil tüm ülkenin ortak bir paydasıdır. Bu marşın altında siyasi nedenler arayanları bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz? (HABER MERKEZİ)

Lisede 'İzmir Marşı yasağı' iddiası protesto edildi

Dilmen'den 'İzmir Marşı' eleştirisi: Tribünlerde siyaset var

Güneş'in Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'den İzmir Marşı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:37

www.evrensel.net