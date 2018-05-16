İzmir marşını engelleyen okul müdürüne soruşturma açıldı

İzmir Atatürk Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde 'İzmir Marşı'nı engelleyen Okul Müdürü Selamettin Demirhan hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan hakkında idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirildiği, olayın araştırılacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan Atatürk Lisesi Mezunları Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, bugün okulun giriş kapısında bir araya gelerek, İzmir Marşı'nı okudu. Katılanların çoğu, ellerinde Atatürk resimli Türk bayrağı taşıdı. Bazı kadınların Atatürk resimli tişört giyip, kalpak taktığı görüldü. Protestoya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel ve milletvekili aday adayı DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, şunları söyledi:

"Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgünüz. Kurtuluş Savaşı'na ve Mustafa Kemal Atatürk'e adanmış marşların altında siyasi nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin anlık tepkilerini bastırmaya çalışmak abesle iştigaldir. Bu olayı bireysel bir hata, anlık bir gelişme veya yanlış anlaşılma olarak görebilmeyi çok isterdik. Bu noktada idareden gelecek bir telefonu, bu gençlerden dilenecek kuru bir özrü bile kabul edebilirdik. Ancak son dönemlerde okulumuzda art arda yaşananları hatırladıkça bu olayın da nedenlerini ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz ve artık yeter diyoruz. Çünkü bu, kişisel hatalardan kaynaklanan değil; zihniyet sorunudur. Bu yöndeki tavrımızın net ve kesin olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz."

MECLİS'E TAŞINDI

Fotoğraf: DHA

CHP İzmir Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Balbay da okul müdürü ile öğrenciler arasında yaşanan tartışmayı Meclis gündemine taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan’ı derhal görevden alması gerektiğini vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 20:41

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