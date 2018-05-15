Süper Lig’de şampiyonluk hesapları: Hangi takım nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de 34. haftaya girilirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluk için yarışıyor.

Süper Lig’de 2017/2018 sezonunun sonuna yaklaşıldı. Cuma ve cumartesi günleri 34. hafta maçları oynanacak ve şampiyon belli olacak. Şampiyonluk için Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yarışırken gözler zirve hesaplarına çevrildi.

Şampiyonluk yarışı veren üç takım maçlarını 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynayacak. 66 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u; aynı puanlı Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa’yı ağırlıyor. 69 puanla haftaya lider giren Galatasaray ise Göztepe’nin konuğu olacak.

GALATASARAY’A 1 PUAN YETERLİ

Lider Galatasaray’a şampiyonluk için Göztepe karşısında yenilmemesi yeterli olacak. Galatasaray 1 puan dahi alsa 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Cimbom’un kaybetmesi durumunda ise gözler Fenerbahçe ve Başakşehir’in maçlarına çevrilecek.

BAŞAKŞEHİR’İN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN...

Galatasaray’ın kaybettiği koşullarda, Fenerbahçe’nin de Başakşehir’in de kazanması halinde, Başakşehir üçlü averaj üstünlüğüyle ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN...

Karabük’e 7 gol atan ve averajını düzelten Fenerbahçe’nin 20. şampiyonluğu içinse Galatasaray’ın kaybetmesi yeterli değil. Sarı lacivertliler aynı zamanda Başakşehir’in de evinde Kasımpaşa’ya puan kaybetmesini bekleyecek. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:33

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