Samsun’un ilk çocuk kitabevi açıldı

Samsun’un ilk çocuk kitabevi öğretmen Ali Haydar İmre tarafından Çiftlik Mahallesi'nde açıldı.

Samsun'un ilk çocuk kitabevi Samsun Çocuk Kitabevi ve Etkinlik Merkezi, Çiftlik Mahallesi'nde açıldı.

Açılışa Eğitim Sen ve Eğitim İş üyesi bir çok öğretmenin yanı sıra çocuklar katıldı.

Etkinlikte Yazar Murat Moroğlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çocuklara kitabı sevdirmenin önemine dikkat çeken Moroğlu söyleşide çocuk kitapları seçerken nelere dikkat edilmesi, çocuklara kitabı sevdirmek için neler yapılması gerektiğini üzerine önerilerde bulundu.

Böyle bir kitabevi ve etkinlik merkezi açarak Samsun’da bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Eğitim Sen Üyesi Öğretmen Ali Haydar İmre, kitabevinin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür eden İmre, dayanışma ile Samsun’da güzel işler yapacaklarına inandığını belirtti.

Öğretmen Ali Haydar İmre tarafından açılan kitabevinde birçok yayınevinden seçilmiş nitelikli çocuk kitapları ve etkinlik salonları bulunuyor. (Samsun/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:14

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