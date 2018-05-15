Erdoğan'dan tutuklu gazetecilere: Bunlar terörist, bunlar soyguncu…

Tutuklu gazetecilerin gazeteci olmadığını savunan Erdoğan, 'Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar terörist, bunlar bankamatik soyguncusu…' dedi.

İngiltere ziyareti kapsamında İntercontinental Otel'de Anadolu Ajansı ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin gazeteci olmadığını savundu.

Toplantıda konuşan Erdoğan, İngiltere’de katıldığı bir etkinlikte, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (Chatham House) girdiği bir diyalogu anlattı. Chatham House'daki programda, "sözde bir gazetecinin, Türkiye'de 254 gazetecinin şu anda demir parmaklıkların arkasında olduğu"nu dile getirdiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Böyle bir sayı yok. Tam aksine bunlar gazeteci falan değil. Terör örgütü bunların eline bir basın kartı tutuşturmuş ve bunlar terörist, bunlar bankamatik soyguncusu, affedersiniz silah bulundurmaktan yakalanmış vesaire… Ve ‘Biz’ diyor, ‘Böyle bir ülkeye nasıl gelelim…’ Yani yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış ya. Bu da Türkiye’yi tanımıyor ama orada bizi bastırmaya çalışıyor. 'Çık, gel benim misafirim olursun' dedik. Bunlar sesleri fazla çıktığı için Türkiye'yi adeta bu konularda farklı, yaşanamaz gibi göstermeye gayret edenler." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 10:59

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