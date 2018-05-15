Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018)
Tayyip Erdoğan, AKP'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline dair 'A, B, C planlarımız var. Sistemin tıkanmasına izin vermeyiz' dedi.
DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ
Avukatları, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.
Selahattin Demirtaş için tahliye talebiCumhurbaşkanı aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından avukatları Demirtaş'ın yargılandığı ana dava için tahliye talebinde bulundu.
ERDOĞAN: SİSTEMİ TIKAYACAK GELİŞMELERE İZİN VERMEYİZ
Bloomberg TV'ye konuşan Tayyip Erdoğan, seçimde AKP'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline dair "Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım" dedi.
Erdoğan: Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyizErdoğan 'Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım' dedi.
Seçim Günlüğü (14 Mayıs 2018)- HDP ve İYİ Parti'nin seçim bildirgeleriHDP ve İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Evrensel'e konuştu.