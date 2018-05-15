Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018)

DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Avukatları, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Selahattin Demirtaş için tahliye talebi Cumhurbaşkanı aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından avukatları Demirtaş'ın yargılandığı ana dava için tahliye talebinde bulundu.

ERDOĞAN: SİSTEMİ TIKAYACAK GELİŞMELERE İZİN VERMEYİZ

Bloomberg TV'ye konuşan Tayyip Erdoğan, seçimde AKP'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline dair "Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım" dedi.

Erdoğan: Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz Erdoğan 'Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım' dedi.