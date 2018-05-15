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İstanbul'da IŞİD operasyonu : 54 gözaltı
15 Mayıs 2018 09:32
İstanbul'da TEM ekipleri tarafından 13 ilçede düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri IŞİD'e yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. 13 ilçede 19 adrese yapılan baskınlarda 54 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Ekipler, şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olduğunu değerlendiriyor. (İstanbul/DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 10:02
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