Deniz Kuvvetleri'nden 34 subaya 'FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 31'i muvazzaf 34 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri'nden 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden 'FETÖ' ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 6 ilde devam ettiği açıklandı.

Dün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ankesörlü telefonlar üzerinden 'FETÖ' ile irtibat kurdukları iddia edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idare işlem yapılan 47 albay olmak üzere 72 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. (HABER MERKEZİ)

25'i aktif görevde olan 72 albaya 'FETÖ'den gözaltı kararı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 09:31

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