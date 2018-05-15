Ahmet Hakan, Akşener ve İnce'ye 'Barış Atay'ın haddini bildirin' dedi

Ahmet Hakan, Meral Akşener ve Muharrem İnce'ye çağrı yapıp Yusuf Yerkel'in özrüne tepki gösteren Barış Atay'ın haddinin bildirilmesini istedi.

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Twitter'da Başbakanlık eski Müşaviri Yusuf Yerkel'in "özür" mesajına tepki gösteren oyuncu Barış Atay'ın "Haddinin bildirilmesi gerektiğini" savundu.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapan Ahmet Hakan, "Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz! Sakın bana… “Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki” falan demeyin. Şunu unutmayın: Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa… Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!" dedi.

YERKEL 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI YAPMIŞ, ATAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği katliam sonrası madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmelerken çekilen fotoğrafı sebebiyle yıllar sonra kamuoyuna özür açıklaması yapan Yerkel, "Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti" iddiasında bulunmuştu.

Oyuncu Barış Atay ise Twitter'dan Yerkel'e tepki göstererek "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" demişti.

MADENCİ KOCABIYIK: O TEKME TÜM MADENCİLERE ATILDI

Öte yandan madenci Erdal Kocabıyık, Yerkel'in açıklamaları üzerine “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” açıklaması yaptı. Kocabıyık, Yerkel ile sadece bir kez görüştüğünü, Yerkel'in işsiz olduğu dönemlerde dahi telefonlarına çıkmadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 09:14

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