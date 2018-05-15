Dolar güne 4.3983 avro da 5.2481 ile başladı (15 Mayıs 2018)

Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Erken işlemlerde dolar 4.3983 liraya, avro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz seyrin etkisiyle TL'nin dolar ve avro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar kuru 4.40 eşiğine gelirken avro da 5.25 seviyelerine dayandı. Sabahın ilk işlemlerinde dolar 4.3983 liraya, avro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor.

Piyasaların gözü bugün, Hazine'nin çıkacağı iki ihaleye ilişkin yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.

Erken işlemlerde, dolar 4.39 - 4.40 lira ve avro da 5.23 - 5.24 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 09:03

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