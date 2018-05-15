Dolar 4.43'ü aşarak rekor kırdı, avro da 5.28'i gördü (15 Mayıs 2018)

Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar 4.4321 lira ile yeni bir rekor kırdı; avro da 5.2825 liraya kadar tırmandı.

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz seyrin etkisiyle TL'nin dolar ve avro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar kuru 4.4321 TL ile, avro kuru ise 5.2825 ile yeni rekorlar kırdı.

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden lira, Moody's açıklaması sonrası dolar ve avro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin bankacılık sistemi için görünümün negatif olduğunu bildirdi. Bununla birlikte Moody's, Türk Lirası değer kaybetmeye ve kredi büyümesi uluslararası sermaye yaratımının üzerinde olmaya devam etse bile bankaların sermaye seviyelerinin yeterli olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL açıklama sonrasında 4,43 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Dolar en yüksek 4,4321'i gördü.

Avro/TL de 5,2825 ile rekor düzeye tırmandı.

Dolar Mayıs özelinde dolar benzerimiz ülkelerin para birimleri karşısında yüzde 3 kadar değer kazanırken TL'ye karşı kaydettiği yükseliş yüzde 7,7.

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Cari işlemler açığı Mart'ta beklentiyi aştı: 4.81 milyar dolar

Dolar yükselişte, avro ise haftaya rekorla başladı (14 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 14:26

www.evrensel.net