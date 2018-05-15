Warriors, Rockets’ı 119-106 yenerek avantajı eline geçirdi
NBA Play-Off Batı Konferansı final serisinde Golden State Warriors, Houston Rockets'ı deplasmanda 119-106 yenerek seride 1-0 öne geçti.
NBA Play-Off’larında Batı Konferansı final serisi ilk maçında Golden State Warriors, Houston Rockets’ı deplasmanda 119-106 yendi. Warriors böylece ev sahibi avantajını eline geçirdi.
56-56 biten ilk yarının ardından 3. çeyrekle birlikte hakimiyeti elde eden Warriors’ta Kevin Durant 37, Klay Thompson 28 sayı attı. Stephen Curry 18 sayı 8 asistle oynarken Draymond Green 5 sayı 9 ribaunt 9 asist 2 top çalma 2 blokla oyunun her alanında katkı verdi.
Rockets’ta James Harden’ın 24’te 14 isabetle kaydettiği 41 sayı galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte Chris Paul 23, Eric Gordon 15 sayı attı.
Serinin ikinci maçı çarşamba gecesi Houston’da oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 04:00’te başlayacak.
NBA’de bu geceyi çarşambaya bağlayan saatlerde(03:30) Boston Celtics, serinin ikinci maçında Cleveland Cavaliers’ı ağırlayacak. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 08:03