Çanakkale’de mülteci teknesi battı: 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Çanakkale'de mültecileri taşıyan fiber tekne battı. 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin ise kurtarıldığı olayla ilgili, havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan mültecilerin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı.

Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kişi kurtarılırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılanların cenazesi Babakale Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (Çanakkale/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 00:54

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