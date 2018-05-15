Erdoğan Filistin’deki katliam üzerine yaptığı konuşmada Yenikapı ve Diyarbakır’da miting düzenleyeceklerini duyurdu.

İngiltere’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail'in yaptığı bir soykırımdır” ifadesini kullanarak Yenikapı ve Diyarbakır’da miting düzenleyeceklerini duyurdu. Erdoğan konuşmasında İsrail ve ABD ile olan askeri anlaşmalardan ise söz etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otel'de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu insanlık dramını hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, ister İsrail lanetliyorum ve buna sessiz kalanlara da kusura bakmayın onları da lanetliyorum zira herhangi bir yerde bu tür hadiseler olduğu zaman veyahut da ülkemizi ziyarete gelenler bizlerle görüştükleri zaman teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır."

YENİKAPI VE DİYARBAKIR'DA MİTİNG

Erdoğan ayrıca Yenikapı’da ve Diyarbakır’da miting düzenleyeceklerini de duyurdu: “Cuma günü öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz.”

Erdoğan’ın konuşmasının devamında şu ifadeler yer aldı: "Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 100 bin dolar değerinde acil alım yaptığını ve Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladığını belirterek, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık" dedi.

ERDOĞAN, ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 00:42

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