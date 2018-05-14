Filistin'deki katliam Taksim'de protesto edildi

ABD'nin Kudüs'te Büyükelçilik açması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, İstanbul İstiklal Caddesi'nde protesto edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması İstanbul İstiklal Caddesi'nde protesto edildi. .

Bu arada, protesto nedeniyle saat 18.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Yeni Çarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi trafiğe kapatılırken akım İstiklal Caddesine verilmedi.



Kapatılan bu yollara alternatif güzergâh olarak Tarlabaşı Bulvarı gösteriliyor. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 21:29

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