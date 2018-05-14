PSG'nin yeni teknik direktörü Thomas Tuchel

Fransız kulübü Paris Saint-Germain, sezon sonunda görevi bırakacak teknik direktör Emery'nin yerine Tuchel'i getirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'i (PSG), gelecek sezondan itibaren Alman teknik direktör Thomas Tuchel çalıştıracak.

Son 6 sezonunun 5'inde Ligue 1 şampiyonu olan PSG'de, görevinden ayrılacağını açıklayan teknik direktör Unai Emery'nin yerine Thomas Tuchel getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Alman kulüpleri Mainz ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Tuchel, 2017'nin mayıs ayından beri takım çalıştırmıyordu. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 20:49

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