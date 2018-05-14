Katalonya'nın yeni başkanı Quim Torra oldu

Katalonya Özerk Yönetimi başkanlığına Katalonya için Birlik Partisinden Quim Torra seçildi.

İspanya'da Katalonya özerk yönetimi başkanlığına, bağımsızlık yanlısı Omnium Cultural adlı kuruluşun başkanı ve "Junts Pel Catalunya" (Katalonya için Birlik) partisinden Milletvekili Quim Torra seçildi.

AA’nın haberine göre; Katalonya özerk yönetim parlamentosu, İspanya merkezi yönetiminin zorlamasıyla yapılan yerel seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra "Generalitat" olarak adlandırılan yeni başkanını seçti.

Parlamento, Brüksel'de sürgündeki eski başkan Carles Puigdemont'un kendi yerine aday gösterdiği Torra'nın adaylığını oylamak üzere toplandı.

Cumartesi yapılan ilk turda gerekli 68 oyu alamadığı için seçilemeyen Torra, ikinci turda gerekli basit çoğunluğu tek oy farkla yakalamayı başardı. Torra, 65'e karşı 66 oyla Katalonya'nın yeni başkanı seçildi.

Oy kullanma işlemi öncesi, başkan adayı olarak yönetim programını açıklayan konuşma yapan Torra, önceliğinin bağımsız Katalan cumhuriyetinin kurulması olduğunu söyledi.

Sürgündeki Puigdemont'un Katalonya'nın meşru başkanı olduğunu kaydeden Torra, "Cumhuriyetle herkes kazanacak, kimse kaybetmeyecek. Oyları ne olursa olsun kimse haklarını kaybetmeyecek" dedi.

Katalan cumhuriyetinin anayasasını yazacak kurucu meclis oluşturulması için çalışacağını belirten Torra, Puigdemont'un da üyesi olacağı "sürgündeki cumhuriyet konseyi" kurulacağını duyurdu.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma hakkını savunmaya devam ettireceğini söyleyen Torra'nın seçilmesiyle Katalanlar kendi hükümetlerini kurabilecek. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 19:05

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