Patron, alacağını isteyen işçiyi tabanca kabzasıyla yaraladı

Antalya'da çalıştığı inşaatın sahibi S.S'den alacağını isteyen Şahin Poyraz (41), çıkan tartışmada tabanca kabzasıyla aldığı darbeler nedeniyle yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1408 Sokak'taki inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın sahibi S.S ile telefonla konuşan Şahin Poyraz, S.S'den alacağını istedi. Telefonda başlayan tartışmanın ardından S.S, Şahin Poyraz'ın çalıştığı inşaata geldi. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.S, üzerinde taşıdığı tabanca ile önce yere ateş etti, sonra kabzasıyla Şahin Poyraz'ın başına vurdu. Başından yaralanan Poyraz yere yığılırken S.S otomobiline binip olay yerinden kaçtı. Poyraz'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Şahin Poyraz'ı ilk müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Şahin Poyraz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, S.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 18:45

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