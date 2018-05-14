Barış Anneleri: Çocuklarınızı kendi dilinizle büyütün

Kürt ailelerine ‘Çocuklarınızı kendi dilinizle büyütün’ çağrısı yapan Barış Anneleri, ‘Her ev bir okul olsun ki dilimiz resmileşsin’ dedi.

Kürt Dilbilimci Celadet Ali Bedirxan’ın 1932’de çıkardığı Kürtçe Hawar dergisinin yayına başladığı gün olan 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı olarak kutlanıyor. Barış Anneleri Kürt Dil Bayramı’na ilişkin konuştu.

‘KÜRTLER DİLİNİ DÜNYAYA ISPATLADI’

Dilin halkları için önemli olduğuna dikkat çeken Barış Annesi Güler Buğday, “Biz dilimizden dolayı çok acı ve elem gördük. Yıllardır kendi dilimiz için varız. Eğer bir halk varsa onun dili de vardır. Yıllarca Kürtlerin, Kürtçe diye bir dilinin olmadığını söylediler. Ama 21’inci yüzyılda Kürtler çalışmalarıyla, direnişleriyle ve mücadeleleriyle Kürt dilini dünyaya ispatladılar” ifadelerini kullandı.

'NİNNİLERİ KÜRTÇE SÖYLEYİN’

Özellikle kadınlara çağrıda bulunan Buğday, “Her işinizi Kürtçe yapın. Çocukları Kürt diliyle büyütün. Ninnileri Kürtçe söyleyin. Bunları yaparsanız o zaman devlet mecbur kalır, bu dilin varlığını kabul eder ve yasaklayamaz. Her ev bir okul gibi olsun ki dilimiz resmi bir dil olsun” dedi.



Barış Annesi Sultan Bozkurt da, “Biz 1994’te İzmir’e göç ettik. 2 yıla yakın İzmir’de yaşadık. Ardından İstanbul’a geldik. İnsanın kendi memleketinden göç etmesi ve farkı bir dilin konuşulduğu yere gelmesi çok zor. Ben şu an Arapları gördüğümde onlara çok üzülüyorum. Çünkü biz de o şeyleri yaşadık. İstanbul’a geldiğimizde tek başıma markete bile gidemiyordum. Çünkü hiçbir şeyin adını bilmiyordum. Türkçeyi çok fazla bilmiyorduk, ailemizle Kürtçe konuşuyorduk” diye konuştu.



Bozkurt, özellikle metropollerde yaşayan Kürtlerin çocuklarıyla kendi anadilleriyle konuşması gerektiğini söyledi. (İstanbul/MA)

‘Kürt dili varlık yokluk mücadelesi veriyor’

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 17:56

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