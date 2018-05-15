FÄ±rÃ§anÄ±n sÄ±rdaki izi

Ressam GÃ¼lseren SÃ¼dor, 6-9 MayÄ±s tarihlerinde EskiÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 3. Ulusal EskiÅŸehir FÄ±rÃ§anÄ±n SÄ±rdaki Ä°zi Sempozyumu'nu yazdÄ±.

Gülseren SÜDOR

Ressam

Ä°lki mesleki olarak, 1987 yÄ±lÄ±nda geniÅŸ kapsamlÄ± Kuzey Ä°talya RessamlarÄ± Sergisi’nin kuratörü, 1989 ve 2009 yÄ±llarÄ±nda da kiÅŸisel sergilerim dolayÄ±sÄ±yla ve de birçok kez sadece gezip görmek üzere ziyaret ettiÄŸim EskiÅŸehir’e bu kez 6-9 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda EskiÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen 3. Ulusal EskiÅŸehir FÄ±rçanÄ±n SÄ±rdaki Ä°zi Sempozyumuna katÄ±lmak üzere gittim.

Aradan geçen 31 yÄ±l sürecinde ÅŸehrin her bakÄ±mdan sanki sihirli bir deÄŸnek deÄŸmiÅŸçesine baÅŸkalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kültürel, sanatsal, bilimsel ve yapÄ±sal olarak büyük bir atakla bir batÄ± kentine, hatta ondan da ileri geçmiÅŸi ve bugünü ile geleceÄŸin örnek alÄ±nacak bir kenti olacaÄŸÄ±nÄ± gözlemleme ÅŸansÄ±m oldu.

Efsanevi Ä°pek Yolu tarihi boyunca nasÄ±l EskiÅŸehir’den geçiyor ise; bugün tüm sanatlarÄ±n yolu yalnÄ±zca buradan geçmiyor. Geçerken durup; bir soluklanÄ±p, derin- derin nefes alÄ±rken beslenerek; yaratÄ±cÄ±larla çoÄŸalÄ±p, yoluna kendine özgü ve özgürce devam ediyor.

1958 yÄ±lÄ±nda ilk kez ÅŸehirde üniversitenin açÄ±lmasÄ± ve 1982 yÄ±lÄ±nda Anadolu Üniversitesine dönüÅŸmesi ile ÅŸehir, çaÄŸdaÅŸ, dinamik, sanat, bilim ve kültürden beslenen bir gençlik kentine dönüÅŸmeye baÅŸlar. Bu gün nüfusu sekiz yüz binleri aÅŸan kent özellikle, SayÄ±n YÄ±lmaz BüyükerÅŸen’in, önceleri üniversitede hoca ve rektör olarak akademik kadrosu eÅŸliÄŸinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yol göstericilik ve sanata verdiÄŸi önem ile ve halen devam eden belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda; EskiÅŸehir Anadolu’nun ortasÄ±nda her açÄ±dan gerçek bir vaha olarak yoluna devam edecek.

EskiÅŸehir’in; 2013 Türk DünyasÄ± Kültür BaÅŸkenti seçilmesi nedeni ile bir kültür baÅŸkenti olmasÄ± zaten tescillidir. Ama bence ÅŸimdilerde neredeyse mega kent Ä°stanbul’u aÅŸan sanat aktiviteleri ile ününü ülke içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda her gün daha fazla duyuruyor.

ÇOK NÄ°TELÄ°KLÄ° Ä°ÅžLER ÜRETÄ°LDÄ°

FÄ±rçanÄ±n SÄ±rdaki Ä°zi Sempozyumu bu yÄ±l EskiÅŸehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Seramik SanatÄ± EÄŸitimi ve DeÄŸiÅŸimi DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸince geçekleÅŸtirildi. DerneÄŸin BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Zehra ÇobanlÄ±’nÄ±n yönetimindeki harika bir ekiple yola çÄ±kÄ±lmasÄ± ile 3. FÄ±rçanÄ±n SÄ±rdaki Ä°zi Sempozyumu’nda; çini üzerine çalÄ±ÅŸacak çeÅŸitli disiplinlerdeki SanatçÄ±lar, Ezgi Hakan, Verdu Martinez, Gülseren Südor, Teoman Südor, Hanefi Yeter, Ä°mren ErÅŸen, Ä°smail Özgür SoÄŸancÄ±, Mustafa AÄŸatekin, Mutlu BaÅŸkaya, Tevfik Fikret Uçar, Veda Kacar; Odun PazarÄ± Turistik El SanatlarÄ± Merkezinde tam üç gün gibi kÄ±sa süre içinde gerçekten çok nitelikli iÅŸler ürettiler. Ve sonucunda da EskiÅŸehir Müzeler kompleksinde, Cam Müzesi yanÄ±ndaki galeride ÅŸölen gibi bir açÄ±lÄ±ÅŸla sanatseverlerin beÄŸenisine sunuldu.

Sempozyum boyunca halka açÄ±k olarak gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸmalar sonucunda; seramik sanatÄ± dalÄ±nda eÄŸitim alan öÄŸrenciler ile duayen sanatçÄ±larÄ±n buluÅŸma olanaÄŸÄ± ve ÅŸehir halkÄ±nÄ± sanata katmak, sanatÄ±, sanatçÄ±yÄ± toplumlara buluÅŸturabilme olanaÄŸÄ± da gerçekleÅŸtirilmiÅŸ oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 17:50

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