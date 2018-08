FÄ±rÃ§anÄ±n sÄ±rdaki izi

Ressam Gülseren Südor, 6-9 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Eskişehir Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu'nu yazdı.

İlki mesleki olarak, 1987 yılında geniş kapsamlı Kuzey İtalya Ressamları Sergisi’nin kuratörü, 1989 ve 2009 yıllarında da kişisel sergilerim dolayısıyla ve de birçok kez sadece gezip görmek üzere ziyaret ettiğim Eskişehir’e bu kez 6-9 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Eskişehir Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumuna katılmak üzere gittim.

Aradan geçen 31 yıl sürecinde şehrin her bakımdan sanki sihirli bir değnek değmişçesine başkalaştığını, kültürel, sanatsal, bilimsel ve yapısal olarak büyük bir atakla bir batı kentine, hatta ondan da ileri geçmişi ve bugünü ile geleceğin örnek alınacak bir kenti olacağını gözlemleme şansım oldu.

Efsanevi İpek Yolu tarihi boyunca nasıl Eskişehir’den geçiyor ise; bugün tüm sanatların yolu yalnızca buradan geçmiyor. Geçerken durup; bir soluklanıp, derin- derin nefes alırken beslenerek; yaratıcılarla çoğalıp, yoluna kendine özgü ve özgürce devam ediyor.

1958 yılında ilk kez şehirde üniversitenin açılması ve 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüşmesi ile şehir, çağdaş, dinamik, sanat, bilim ve kültürden beslenen bir gençlik kentine dönüşmeye başlar. Bu gün nüfusu sekiz yüz binleri aşan kent özellikle, Sayın Yılmaz Büyükerşen’in, önceleri üniversitede hoca ve rektör olarak akademik kadrosu eşliğinde başlattığı yol göstericilik ve sanata verdiği önem ile ve halen devam eden belediye başkanlığında; Eskişehir Anadolu’nun ortasında her açıdan gerçek bir vaha olarak yoluna devam edecek.

Eskişehir’in; 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeni ile bir kültür başkenti olması zaten tescillidir. Ama bence şimdilerde neredeyse mega kent İstanbul’u aşan sanat aktiviteleri ile ününü ülke içinde ve dışında her gün daha fazla duyuruyor.

ÇOK NİTELİKLİ İŞLER ÜRETİLDİ

Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu bu yıl Eskişehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği iş birliğince geçekleştirildi. Derneğin Başkanı Sayın Zehra Çobanlı’nın yönetimindeki harika bir ekiple yola çıkılması ile 3. Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu’nda; çini üzerine çalışacak çeşitli disiplinlerdeki Sanatçılar, Ezgi Hakan, Verdu Martinez, Gülseren Südor, Teoman Südor, Hanefi Yeter, İmren Erşen, İsmail Özgür Soğancı, Mustafa Ağatekin, Mutlu Başkaya, Tevfik Fikret Uçar, Veda Kacar; Odun Pazarı Turistik El Sanatları Merkezinde tam üç gün gibi kısa süre içinde gerçekten çok nitelikli işler ürettiler. Ve sonucunda da Eskişehir Müzeler kompleksinde, Cam Müzesi yanındaki galeride şölen gibi bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sempozyum boyunca halka açık olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; seramik sanatı dalında eğitim alan öğrenciler ile duayen sanatçıların buluşma olanağı ve şehir halkını sanata katmak, sanatı, sanatçıyı toplumlara buluşturabilme olanağı da gerçekleştirilmiş oldu.

