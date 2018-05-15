RomanyalÄ± finans emekÃ§ileri geleceklerine sahip Ã§Ä±kÄ±yorlar

Romanyaâ€™da sigorta ve banka emekÃ§ileri kaybettikleri sektÃ¶rel toplusÃ¶zleÅŸme hakkÄ±nÄ± tekrar kazanmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

Müslime KARABATAK

Predeal

Romanya Sigorta ve Banka Ä°ÅŸçileri SendikalarÄ± Federasyonu (FSAB) 2011’de kaybettikleri sektörel toplusözleÅŸme hakkÄ±nÄ± tekrar kazanmak için tarihi bir kampanya baÅŸlattÄ±. FSAB BaÅŸkanÄ± Paraschiv Constantin “Finans sektöründe çalÄ±ÅŸan 100 bin iÅŸçiden 13 binden fazlasÄ± 2002’de kurulan FSAB’nin üyesi. Uzun çalÄ±ÅŸma saatleri, düÅŸük ücret, öÄŸle yemeÄŸi molasÄ±nÄ±n olmamasÄ± gibi sektörel sorunlarla mücadele etmek için sektörel bir strateji geliÅŸtirdi. Bu stratejinin ana amacÄ± uzun vadede sektörel toplu sözleÅŸmeyi elde edebilmek” diyor.

Ä°Åž YERÄ° TEMSÄ°LCÄ°LERÄ° BULUÅžTU

Ülkenin her yerindeki çeÅŸitli bankalardan gelen iÅŸ yeri temsilcileri 10-24 Nisan’da Predeal’de UniGlobal SendikasÄ± Avrupa Örgütlenme Direktörü Erkan Ersoy’un verdiÄŸi örgütlenme eÄŸitimlerine katÄ±ldÄ±.

Sektörel sorunlarÄ±n iÅŸçilerle görüÅŸülmesi ve belirlenmesi için yapÄ±lmaya baÅŸlanan anket bu kampanyanÄ±n ilk ayaÄŸÄ±. Ä°ÅŸçilerin daha en baÅŸÄ±ndan karar verme sürecine katÄ±lmasÄ± ve de sözleÅŸme masasÄ±na iÅŸçileri temsil etmeye dair daha kesin bir yetki kurulmasÄ± bu anketin diÄŸer önemli amaçlarÄ±.

ORTAK BÄ°LÄ°NCÄ° YÜKSELTME Ä°HTÄ°YACI

Constantin, bu anketten sonra yapacaklarÄ± baÅŸka eylemlerle patronlar üzerindeki baskÄ±larÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor: “Stratejimizin sonuç vereceÄŸinden eminiz ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ÅŸu anki haklarÄ±nÄ± artÄ±racak sektörel toplusözleÅŸmeyi kazanacaÄŸÄ±z. Sonuncu ama bir o kadar da önemli olanÄ±, FSAB sektördeki yeni sendikalarÄ± da üye yaparak gücünü artÄ±racak”

Erkan Ersoy’a göre ise, iÅŸ yeri toplusözleÅŸmelerinin en önemli eksikliÄŸi ortak bilinç eksikliÄŸi ve iÅŸçilerin sadece iÅŸ yerlerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde düÅŸünmesi: “Bu kampanya aynÄ± zamanda bu sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸacak ve daha yüksek bir ortak bilinç kurmaya yardÄ±m edecek. Sendikalar, her bir sektörde iÅŸçiler arasÄ±nda ortak bilinci artÄ±rmak için aktif stratejiler kurmalÄ±lar. Ücretleri, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± sektörel seviyede artÄ±rmak, adil, eÅŸit ve daha demokratik toplumlar yaratmak sendikalarÄ±n amacÄ± olmalÄ±dÄ±r.”

‘GÜÇLÜ BÄ°R SENDÄ°KA HER BÄ°R Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N YARARINADIR’

EÄŸitimlerden sonra FSAB’nin iÅŸ yeri temsilcilerinden Victoria-Florina Antal ile de kampanyalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸma ÅŸansÄ±mÄ±z oldu.

Kendinizden bahsedebilir misiniz? Ne kadar süredir finans sektöründe çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz? SendikalÄ± olmaya nasÄ±l karar verdiniz?

AdÄ±m Victoria-Florina Antal. 22 yÄ±l önce BükreÅŸ’te Ekonomi ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Akademisini bitirdim, ve o günden beri de banka sektöründe çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 10 yÄ±l Bankpost’ta, ve 2 yÄ±l UniCredit BankasÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra, 10 yÄ±ldÄ±r BRD’de çalÄ±ÅŸÄ±yorum. MüÅŸteri iliÅŸkileri müdürüyüm, firmalara öneriler veriyorum. Ä°ÅŸimiz iyi bir organizasyon, iyi bilgisayar yetenekleri, müÅŸterilerin ihtiyaçlarÄ±na yönelik empati kurma yeteneÄŸi gerektirse de biz düÅŸük ücretler, ücretsiz mesai saatleri, yüksek hedefler ve bu hedeflere ulaÅŸma baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

2008’de üye olduÄŸum ilk sendika Ä°mpact SendikasÄ±ydÄ±. Bence güçlü bir sendika her bir iÅŸçinin yararÄ±nadÄ±r. Bu yüzden örgütlendim.

FSAB olarak sektörel toplusözleÅŸme için bir kampanya baÅŸlattÄ±nÄ±z. Neden buna ihtiyaç duydunuz?

BiliÅŸim, kamu gibi sektörlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda finans sektöründe çok yüksek bir ücret düÅŸüÅŸü var. AyrÄ±ca, bankalar dijitilasyonun getirilmesiyle yakÄ±n gelecekte kendileri için düzenleme tedbirleri getirecekler, bu da varolan iÅŸleri çok büyük oranda etkileyecek. Bunlar sektörün sorunlarÄ±, bizim de sektörel olarak çözmemiz gerek.

UniGlobal SendikasÄ±nÄ±n bu kampanya için verdiÄŸi eÄŸitimlere katÄ±ldÄ±nÄ±z. Bu eÄŸitimlerde neler öÄŸrendiniz?

Bu eÄŸitimler oldukça ilginç ve yararlÄ±ydÄ±. Örgütlenme ve üye yapma tekniklerini, iÅŸ yeri haritasÄ± çÄ±karmayÄ± ve iÅŸçilere nasÄ±l yaklaÅŸacaÄŸÄ±mÄ± ve onlarÄ±n sendikanÄ±n faaliyetlerine katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± öÄŸrendim. Üye olan ya da olmayan iÅŸçileri kampanyamÄ±za dahil etme ve onlara etkili bir biçimde sektörel toplusözleÅŸmenin önemini ve gerekliliÄŸini anlatmaya dair çeÅŸitli ‘role-play’ aktiviteleri yaptÄ±k.

ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda bir anket baÅŸlattÄ±nÄ±z. Bu anketle neyi amaçlÄ±yorsunuz?

BankamÄ±zda yüzde 80 ve üzeri bir katÄ±lÄ±m bekliyoruz. Kendi bankamÄ±zdaki ve diÄŸer iÅŸ yerlerindeki ana sorunlarÄ±n ve önceliklerimizin ne olduÄŸunu ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki, bu anket boyunca sendikamÄ±za yeni üyeleri dahil etmek istiyoruz.

Sizce hedefinize ulaÅŸacak mÄ±sÄ±nÄ±z, sektörel toplu sözleÅŸmeyi elde edebilecek misiniz?

Tüm kalbimle buna inanÄ±yorum… Erkan Ersoy’un eÄŸitimde verdiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmayÄ± çok sevdim: ‘Tek baÅŸÄ±nÄ±za bir kayayÄ± kaldÄ±ramazsÄ±nÄ±z ama bir grup olarak baÅŸarabilirsiniz.’

Bu yüzden, iyi örgütlenirsek, kararlÄ±ysak, kendimizi adamÄ±ÅŸsak ve birlikteysek hedefimize ulaÅŸabileceÄŸimizi biliyorum.

EÄŸitimde de dediÄŸim gibi, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için sektörel bir toplusözleÅŸme istiyorum. Böylece eÄŸitimlerinden sonra ülkemizde kalabilirler. Mesela, benim oÄŸlum finans sektöründe bir kariyer yapmak istiyor, bu yüzden ben hem onun için hem de bu sektörün gelecek iÅŸçileri için de mücadele ediyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 17:36

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