MeÅŸe aÄŸacÄ± misali, KÃ¼rtÃ§e, uzun yÄ±llar saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± direndi. MeÅŸe aÄŸacÄ±nÄ±n kurumamasÄ± iÃ§in, yaÅŸayabileceÄŸi atmosferi oluÅŸturmak gerekir.

Ä°smail DÄ°NDAR

Yazar

Ä°lk sayÄ±sÄ± 15 MayÄ±s 1932 yÄ±lÄ±nda, Suriye’nin baÅŸkenti Åžam’da yayÄ±nlanan, Kürt Dil Bilimci, Yazar, Åžair Celadet Ali Bedirhan öncülüÄŸünde, Kürt aydÄ±nlar tarafÄ±ndan kurulan, kültür, sanat ve felsefe dergisi HAWAR’Ä±n(*) gün yüzüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tarihsel günün, yÄ±llar sonra Kürtler tarafÄ±ndan “Dil BayramÄ±” ilan edilip ve gelenekselleÅŸtirilerek kutlanmasÄ± olgusu ilginç, ilginç olduÄŸu kadar önemli, öneminin yanÄ± sÄ±ra da bir ironiyi barÄ±ndÄ±rÄ±yor aslÄ±nda.

Ä°lginçliÄŸi, sÄ±radan bir derginin yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ±n, bir bayram günü olmasÄ± önemini taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n öznel ve belki de yeryüzünün baÅŸka hiçbir yerinde örneÄŸine rastlanmasÄ±nÄ±n mümkün olmamasÄ±. Önemi, özellikle 1920’li yÄ±llardan itibaren ve günümüze kadar sürüp devam eden Kürt’ün ve buna baÄŸlÄ± olarak seyreden dili Kürtçenin tarihsel, sosyal, siyasal serüvenlerinde saklÄ± tabii ki. Ä°roni kÄ±smÄ± ise, bir derginin yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ±, bir milat, bir diriliÅŸ ve bayram olarak algÄ±layÄ±p bilince çÄ±karan anlayÄ±ÅŸÄ±n günümüzde bunu pratik alanda yaÅŸam bulamamasÄ±dÄ±r.

KuÅŸkusuz cumhuriyetin ilanÄ± ile birlikte toplumun har alanÄ±nda planlÄ± ve sistemli bir ÅŸekilde uygulanan asimilasyon politik uygulamalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, meÅŸe aÄŸacÄ± misali, Kürtçe doÄŸal direnme alanlarÄ± ile uzun yÄ±llar saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± direndi. Bu süreçte lokal anlamda asimilasyon karÅŸÄ±tÄ± bilinçli çabalar olsa da direnmeyi güçleÅŸtiren yüzyÄ±llarÄ±n birikimi ve ürettiÄŸi kültürel alt yapÄ±sÄ±ydÄ±. Geleneksel Kürt yaÅŸam biçimi ve kültürel deÄŸerleri (dengbêj geleneÄŸi gibi), toplumsal eÄŸitim yapÄ±sÄ± (medrese, aÅŸiret gelenekleri gibi), kÄ±rsal yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu oluÅŸturmasÄ±, bu alanlarda elektrik, radyo, televizyon, gazete, dergi vb. asimilasyon araçlarÄ±nÄ±n etki alanÄ± oluÅŸturamamalarÄ± gibi gerçeklikler, bu süreçte asimilasyonun baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± önünde önemli engeller oluÅŸturmuÅŸlardÄ±r.

Ancak sonra özellikle de Özal dönemi olarak da adlandÄ±rÄ±lan, Kürt yerleÅŸim birimlerinin en ücra köÅŸesine kadar elektrik ve dolayÄ±sÄ±yla televizyonun taÅŸÄ±nmasÄ±, beraberinde geliÅŸen okullaÅŸma oranÄ±, öteden beri bu amaç doÄŸrultusunda geliÅŸtirilip yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan yatÄ±lÄ± bölge okullarÄ± uygulamalarÄ± ile hÄ±zlanÄ±p günümüz koÅŸullarÄ±nda, internet ve yoÄŸunlaÅŸan okullaÅŸma faaliyetleri meÅŸe aÄŸacÄ±nÄ±n direncini her geçen gün biraz daha azaltmaktadÄ±r.

Her koÅŸuldaki doÄŸa koÅŸullarÄ±na direnip ayakta durmaya çalÄ±ÅŸan meÅŸe aÄŸacÄ± misali bu hÄ±zlÄ±, etkili ve çokça yaygÄ±n asimilasyon baskÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda nefes alamaz duruma gelmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. KuÅŸkusuz koÅŸullar, ülkede seyreden siyasi durum ve geliÅŸmelere göre bazen gerilemekte bazen de ilerlemekte olsa da, asÄ±l sorun ve buna baÄŸlÄ± olarak da çözüm, asimilasyon canavarÄ±nca yutulmasÄ±na ramak kalmÄ±ÅŸ bir dilin, geciktirilmeden her türlü eÄŸitim alanÄ±nda yer edinmesi gerçekliÄŸidir.

Kürtçenin günümüzde ve her zaman en büyük handikabÄ±, siyasallaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±, her kesim tarafÄ±ndan siyasallaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Oysa bir dilin yazÄ±lÄ± veya sözlü, sanat, edebiyat, veya siyasi felsefi alanlarda kullanÄ±mÄ±nÄ±n her hangi bir siyasi ifadesinin olmasÄ±, yeryüzü yuvarlaÄŸÄ±nda örneÄŸi görülmüÅŸ deÄŸildir.

Nefes alÄ±p vermek kadar doÄŸal olan bir iÅŸlevin, bir olgunun, bir gerçekliÄŸin siyasi olgularla yüklenmesi, anlamlandÄ±rÄ±lmasÄ± kuÅŸkusuz Kürtlerin coÄŸrafi, siyasi ve toplumsal daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±kla ÅŸekillenmiÅŸ olmasÄ± ile sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla her geçen gittikçe büyüyen yok olma tehlikesinden kurtuluÅŸun tek yolu, Kürt sorununun; dilini de, kültürünü de, toplumunu da ekonomik yapÄ±sÄ±nÄ± da refaha eriÅŸtirecek demokratik çözümüdür.

Genç nesiller tarafÄ±ndan konuÅŸul(a)mayan, eÄŸitim, sanat, kültür, ticaret, kÄ±sacasÄ± üretimin her alan ve sürecinde beslenmeyen bir dilin geliÅŸimi bir yana ayakta durabilmesi, kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa aktarÄ±lmasÄ± da dünyada henüz görülmedi.

KuÅŸkusuz meÅŸe aÄŸacÄ±nÄ±n kurumamasÄ± için, onun yaÅŸayabileceÄŸi atmosferi oluÅŸturmak gerekir. Bu atmosfer, sözle, sanatla, müzikle, edebiyatla ama illa da eÄŸitimle oluÅŸur. Günümüzde var olan gerçeklik, “HAWAR” dergisinin adÄ±nda da anlam bulan, tehlike durumundan daha acildir, daha acÄ±dÄ±r.

Bu gerçeklik doÄŸrultusunda, yapÄ±lmayanlar, yapÄ±lmasÄ± gerekenler bilince çÄ±karÄ±lÄ±p yapÄ±labilinirse, Kürtçenin de Kürt’ün de bayramÄ± anlam ve hayat bulacaktÄ±r.

RoÅŸana zimanê kurdî pîroz be…(**)

(*) Ä°mdat.

(**) Kürtçe dil bayramÄ± kutlu olsun.

â€˜KÃ¼rt dili varlÄ±k yokluk mÃ¼cadelesi veriyorâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 17:22

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