Ä°ktidarlar ve bilim insanlarÄ±na yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Ã¼zerine

Ä°ktidarlar gelip geÃ§er ancak bilim insanlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilimsel veriler kalÄ±cÄ±dÄ±r. OnlarÄ± tarih her zaman haklÄ± kÄ±lar ve hak ettikleri deÄŸeri verir.

Uzm. Dr. Gökmen ÖZCEYLAN

Ä°ÅŸyeri Hekimi

Bu gazete sayfasÄ±nda iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi-meslek hastalÄ±klarÄ± üzerine yazÄ±larÄ±mÄ± takip edenler bilir ki elimden geldiÄŸince bu sorunlarÄ± ve çözüm önerilerimi, ayrÄ±ca eleÅŸtirilerimi mutlaka bilimsel rakamlara ve verilere dayandÄ±rmaya azami özen gösteriyorum. Ülkemizin iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi ve meslek hastalÄ±klarÄ± bakÄ±mÄ±ndan rakamlarÄ±nÄ± yorumladÄ±kça hep aynÄ± sonuca ulaÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸ cinayetlerinde her yÄ±l bir önceki yÄ±lÄ± aratan artÄ±ÅŸlar... Meslek hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± koyamayan bir iÅŸçi saÄŸlÄ±ksÄ±zlÄ±k politikasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Sadece seçim dönemlerinde veya kamuoyunu altüst eden bir iÅŸ faciasÄ±ndan sonra gelen bununla mücadele edileceÄŸine dair açÄ±klamalar, denetimin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na veya kimsenin gözünün yaÅŸÄ±na bakÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair televizyon kameralarÄ±na verilen siyasi açÄ±klamalar... Bilimsel verilere yaslanmayan, bilim insanlarÄ±nÄ± dinlemeyen veya dinlese de onlarÄ±n fikirlerine öncelik vermeyen yaklaÅŸÄ±mlarla dolu tarihimiz...

SonuçlarÄ±nÄ± hepimizin bütün sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla aslÄ±nda gündelik hayatÄ±mÄ±zda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu aÄŸÄ±r faturanÄ±n nedenleri hâlâ kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmadan, sanki birbirlerinden farklÄ± olaylarmÄ±ÅŸ gibi incelenmeyen, gözlerden uzak tutulan sebepleri açÄ±ÄŸa çÄ±karmak önceliÄŸimiz olmalÄ± diye düÅŸünüyorum. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±ndaki meslek hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± koymadaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, iÅŸ cinayetlerinde hiçbir azalma olmadan her ay daha fazla iÅŸ cinayetine kurban verdiÄŸimiz iÅŸçilerimiz, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda inanÄ±lmaz artan kanser sayÄ±larÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zda görülen kronik astÄ±m, demir eksikliÄŸi anemisi veya buna baÄŸlÄ± kronik hastalÄ±klar sayÄ±larÄ±mÄ±zdaki artÄ±ÅŸlar. AslÄ±nda hiçbirisi bu parçalarÄ±n tek tek birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z veriler deÄŸildir. Bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±mÄ±zla mücadele etmenin yolu öncelikle bu parçalarÄ±n aslÄ±nda birbirinden ayrÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmekten geçiyor. Tüm bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±mÄ±z bir bütünün sadece birer parçalarÄ±dÄ±r. Bu bütün tablonun yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ± görmek için bilim insanlarÄ±mÄ±za kulak kabartÄ±p, bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan çÄ±kan verileri halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için kullanmaktan ve çözüm yollarÄ± üretmekten geçiyor.

Peki! bu çok kesin bilinen doÄŸrunun biz neresindeyiz?

Birincisi, biz ülke olarak gerçekten halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± önceleyen bilim insanlarÄ± yetiÅŸtirip, bu insanlarÄ±n bilimsel çalÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ekonomik ve özerk kolaylÄ±klar saÄŸlayabiliyor muyuz?

Ä°kincisi aslÄ±nda birinci soruyla da biraz ilintili; eÄŸer bunu saÄŸlayabiliyorsak bu bilim insanlarÄ±nÄ±n verilerini gerçekten dinleyip, onlarÄ±n da sunduÄŸu çözüm önerilerini ciddiyetle bir politika haline getirip çözüme odaklanÄ±yor muyuz?

Üçüncüsü, bu bilimsel verilere ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacak yeni bilim insanlarÄ± yetiÅŸtirip, fedakarca çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± özendirebiliyor muyuz?

Bütün bu sorularÄ± istediÄŸimiz kadar çeÅŸitlendirip sayÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rabiliriz. Ama bence gerek yok. Bu yazÄ±nÄ±n amacÄ±na ulaÅŸabilmesi için bu var olan üç kritik soruya cevap aramak daha önemlidir.

Öncelikle ülkemizdeki bilim insanlarÄ±nÄ±n durumunu ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yeterli bilimsellikte olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyecek bir konumda deÄŸilim. Haddimi aÅŸmak istemem. Ancak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurumlarÄ±n özerk yapÄ±larÄ±na, iktidar organlarÄ±yla iliÅŸkilerine, özellikle son on yÄ±ldÄ±r önemli halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±na yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±nca bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir elin parmaÄŸÄ±nÄ± geçmediÄŸini, bunlardaki belirtilen çalÄ±ÅŸmalarÄ±n halkÄ±n duyumuna yeterince açÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸer bir ÅŸekilde bu çalÄ±ÅŸmayÄ± yapmÄ±ÅŸ hocalarÄ±mÄ±z varsa ki var, bu hocalarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelenleri takip edince birinci sorumuzun cevabÄ± açÄ±kça ortaya çÄ±kÄ±yor ki; HAYIR.

Ä°kinci soruya gelince. Ä°ktidarÄ±n ve hükümetin bu tip bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlayan kamuoyuna sunan hocalarÄ±mÄ±za bakÄ±ÅŸÄ±na bakarsanÄ±z cevabÄ±mÄ±z kendini gösteriyor. EÄŸer halk arasÄ±nda bu verileri açÄ±klayÄ±p, bununla kamuoyu yaratÄ±rlarsa hemen bir kÄ±lÄ±f bulunarak üniversiteyle koordineli bir ÅŸekilde ya görevden el çektiriliyor. Ya da unvan deÄŸiÅŸiklikleri çeÅŸitli gerekçelerle durduruluyor. SayÄ±sÄ±z örneklerle dolu bir alan burasÄ± bizim için. Üniversitede kalabilen tüm hocalarÄ±mÄ± tenzih ederek ÅŸu gerçekliÄŸi söylemeden edemeyeceÄŸim. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±p sessiz sedasÄ±z bilimsel yayÄ±nlarda kalÄ±yorsa – ki bu yayÄ±nlar ciddi kamuoyu oluÅŸturmaktan uzak, sadece bilim çevrelerinde etkili saygÄ±n dergi ve kuruluÅŸlar- o zaman sorun olmuyor. Bu da gösteriyor ki ikinci sorumuzun cevabÄ± bu verileri kullanmak ÅŸöyle dursun, iktidar bu verilerin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± önleyemiyorsan bari halkÄ±n bilgisinden uzak tutulsun davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsemiÅŸ görünüyor.

Üçüncü sorumuzun cevabÄ±na gelince. Bilimle uÄŸraÅŸan yeni nesil gençlerimize nasÄ±l bir gelecek öngörüyor. Bence aynÄ± bu minvali analiz edin ona göre davranÄ±n diyor. Yani kÄ±sacasÄ± korkun diyor. Bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z olacaksa da suya sabuna fazla dokunmayÄ±n, dokunursanÄ±z da bu verilerle kamuoyu oluÅŸturmayÄ±n diyor. OluÅŸturacak olanlarÄ± da net korkutmak için güzel örnekleri halkÄ±n gözü önünde sunuyor. Yani bu iklimi yaratarak baÅŸtan bu üç sorunun sonunda oluÅŸabilecek gediklerden sÄ±zabilecek yeni bilim insanlarÄ± çÄ±karsa ki çÄ±kacaktÄ±r her zaman. Çünkü bu ülke Nusret HocalarÄ±n, Türkan HocalarÄ±n, Korkut HocalarÄ±n, Onur HocalarÄ±n ülkesidir. Her dönemde bedel ödemelerine raÄŸmen çok azÄ±nlÄ±kta da olsalar, susmayan bir yüreÄŸin var olduÄŸunu bildiÄŸimiz deÄŸerli bilim insanlarÄ±nÄ±n ülkesidir.

Ä°ktidarlar gelip geçerler, ancak bilim insanlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilimsel veriler kalÄ±cÄ±dÄ±r. OnlarÄ± tarih her zaman haklÄ± kÄ±lar ve hak ettikleri deÄŸeri verir. Bizlere düÅŸense onlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± o bembeyaz ve parlak yolda ilerlemektir. Bu bir bilimsel mücadele geleneÄŸidir. Soma’da faciada ölen iÅŸçi kardeÅŸimin haberi olmazsa da, DilovasÄ±’da kanser olan bir sanayi iÅŸçisi arkadaÅŸÄ±m o makaleyi okumamÄ±ÅŸ olsa da, veya annesinin karnÄ±ndan aÄŸÄ±r metallerle doÄŸan bir bebeÄŸin onun geleceÄŸi için içerde olan bir hocadan haberi olmasa da onlar hep vardÄ±lar. Onlar hep var olacaklar. Bize düÅŸen onlarÄ± doÄŸru anlatmak, onlarÄ±n öÄŸrettiÄŸi gibi halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için gerçekleri yanÄ±mÄ±za alarak çalÄ±ÅŸmak.

Bu yazdÄ±klarÄ±mÄ±n doÄŸruluÄŸundan ÅŸüphe eden olursa onlara Prof. Dr Onur HamzaoÄŸlu’yu hatÄ±rlatmak isterim. DilovasÄ±’daki kanser vakalarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi ve çocuklarÄ±n anne karnÄ±nda aÄŸÄ±r metal maruziyetini konu alan çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla bilim dünyasÄ±nda hak ettiÄŸi saygÄ±n yerini alÄ±rken, iktidarÄ±n hedefi olmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±. Åžu anda cezaevinde bulunan hocamÄ±zla 2001 yÄ±lÄ±nda ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bilimsel danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir projede öÄŸrencisi ve proje yürütücülerinden birisi olarak çalÄ±ÅŸma onuruna eriÅŸmiÅŸtim. Orada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarda onunla birlikte TTB Nusret FiÅŸek Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ödülü’ne layÄ±k görülmüÅŸtük. HocamÄ±zÄ±n o ilçeye neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neler kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± o kadar iyi bilen birisiyim ki. O su depolarÄ±na ve su ÅŸebekesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±, çöp ve atÄ±k alanlarÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±, Tifo ile mücadelesini hiç ama hiç unutamam.

EÄŸer gerçekten iÅŸ cinayetleri, meslek hastalÄ±klarÄ±, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±yla doÄŸru mücadele etmeye baÅŸlanacaksa, gerçek bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacaksa öncelikle bir elin parmaÄŸÄ±nÄ± geçemeyen bu deÄŸerli bilim insanlarÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirerek baÅŸlanmalÄ±. Bunu adÄ±m gibi biliyorum.

SaygÄ±lar

NOT : Geçen hafta annesini kaybeden deÄŸerli hocama baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilemenin bir yolu olarak kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu'nun annesi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

TÃ¼rkiyeâ€™nin Selikoffâ€™u tutuklandÄ±: Onur HamzaoÄŸlu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 17:06

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