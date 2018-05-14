Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlı oldu

Süper Lig'de 33. haftanın tamamlanmasıyla kümede kalma mücadelesi sona erdi. Osmanlıspor, Karabükspor ve Gençlerbirliği'den sonra düşen 3. takım oldu.

Süper Lig'de 33. haftanın son maçları Karabükspor-Fenerbahçe ve Kayserispor-Akhisarspor arasında oynandı.

Fenerbahçe, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabük'ü 7-0 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Galatasaray'la arasındaki averaj farkını eriten Fenerbahçe'nin golleri Kravchenko (kk), Fernandao (2), Aatif, Soldado, Dirar ve Janssen'den geldi. Fenerbahçe böylece puanını 69'a yükseltti.

Sarı lacivertliler, ligin son haftasında lider Galatasaray'ın yenilmesini ve Başakşehir'in de puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe, ligin son haftasında kümede kalması kesinleşen Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Karabük, bu yenilgiyle üst üste 13. mağlubiyetini aldı. Deplasman maçlarını tamamlayan Fenerbahçe ise dış sahada topladığı 35 puanla ligin bu alandaki en iyi takımı oldu.

AKHİSAR, KAYSERİ'Yİ DEPLASMANDA YENDİ

Hafta içinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti. Ege ekibi bu galibiyetle kümede kalmayı garantilerken Osmanlıspor'u da düşürdü.

Osmanlıspor böylece Karabükspor ve Gençlerbirliği'den sonra küme düşen 3. takım oldu. (SPOR SERVİSİ)

Seyirci liginde Avrupa lideri Dortmund, Türkiye lideri Galatasaray

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 07:48

www.evrensel.net