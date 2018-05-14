Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
Süper Lig'de 33. hafta tamamlanıyor
Süper Lig'de 33. haftanın son maçları olan Karabükspor-Fenerbahçe, Kayserispor-Akhisarspor müsabakaları bu akşam 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 33. haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Fenerbahçe saat 20.00'de Kardemir Karabükspor'a konuk olurken Kayserispor, aynı saatte Akhisarspor'u ağırlayacak.
Hafta içerisinde Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürebilmek amacıyla sahaya çıkacak.
Süper Lig'de 12 haftadır kaybeden ve küme düşmesi uzun süre önce kesinleşen Karabükspor karşısında Fenerbahçe aynı zamanda averaj da hedefliyor.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle 6 puan ve 7 averaj gerisinde. Karabükspor, Galatasaray'a evinde 7-0 yenilmişti.
Deplasmanda 16 maçta 32 puan toplayan sarı lacivertliler ligin en iyi dış saha takımı. Fenerbahçe, ligde 6 maçtır kazanıyor. Sarı lacivertliler bugün de kazanması halinde yeniden ikinci sıraya yükselecek.
KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR
Günün diğer maçında Kayserispor, Akhisarspor'la oynayacak. Kupa şampiyonu Akhisarspor 1 puan dahi alması halinde ligde kalmayı garantilecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. (SPOR SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:43
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