İsrail takımı Beitar Jerusalem adına 'Trump' ekledi

İsrail Premier ligi ekibi Beitar Jerusalem, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması sebebiyle kulübün adını Beitar Trump Jerusalem yaptı.

İsrail Premier ligi takımlarından Beitar Jerusalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı sebebiyle kulübün adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirdi.

BBC'nin yansıttığı habere göre kulübün Facebook sayfasında yer alan açıklamada, "Kudüs 70 yıldır, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'İn ebedi başkenti olarak kabul eden cesur kararına kadar uluslararası açıdan tanınmayı bekliyordu" denildi.

Kulübün ad değişikliğinin daimi olup olmadığı bilinmiyor.

6 kez şampiyon olan ve halen ligde ikinci sırada bulunan kulüp, Arap futbolcu oynatmama politikasıyla biliniyor.

Kulübün 2012/2013 yılında Rusya vatandaşı 2 Müslüman futbolcuyu kadrosuna katması sonrası ırkçı taraftarlar “Beitar saftır saf kalacak” sloganları atmış, kulüp binası yakılmıştı.

Kulüp ırkçı politikası nedeniyle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:31

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