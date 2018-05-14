En Güzel Şarkı, Kocaeli'deydi: Acımak değil, önemli olan değiştirmek

Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz ve Ressam Günay Karakuş, 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen söyleşide ‘En Güzel Şarkı’yı anlattılar.

Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz ve Ressam Günay Karakuş, ‘En Güzel Şarkı’yı anlatmak için hafta sonu Kocaeli’deydi. Yazar Ercüment Akdeniz ve kitabın desen çalışmalarını yapan Günay Karakuş, 10. Kocaeli Kitap Fuarının son gününde bir söyleşiye katıldı. Akçakoca Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Akdeniz, “Son kitabımdan önce ‘Mülteci İşçiler’ ve ‘Sığınamayanlar’ kitaplarını çıkardım ama bunlar araştırma ve incelemeydi. En Güzel Şarkı’da amacım onların dramını anlamaya çalışmaktı. Okuyacağınız hikayelerin yüzde doksanı gerçek. Anlatılan bizim dokunduğumuz, tanıdığımız insanların hikayeleridir” dedi.

Geçtiğimiz yılki saya işçilerinin mücadelelerine değinen Akdeniz, “Türkiyeli ve Suriyeli işçiler kol kola girerek eylemler yaptı. Arapça dövizler yazdılar Türkçe dövizlerin yanına. Mültecilere sadece acımak üzülmek değil, bir şeyleri beraber değiştirebilmek önemli olan. Emek eksenli güzel bir geleceği hem Türkiye’de, hem de kendi ülkelerinde kurarız.” şeklinde konuştu.

‘RESMİN SONSUZ BİR İFADE OLANAĞI VAR’

10 Ekim Ankara Katliamı’nda ağır yaralandığını ve bir bacağını kaybettiğini belirterek söze başlayan Günay Karakuş, “Hastaneyken resim sanatına yöneldim. Arkadaşlarım ziyaretime gelirken bana boyalar getirmişlerdi. Benden daha çok üzülen insanlar vardı ama ben bir nevi umut olsun diye resim çizmek istedim, bu yüzden ilk olarak, bacağında çiçekler açan bir kadın resmi çizdim” dedi. Resimlerinin ‘En Güzel Şarkı’da nasıl yer bulduğunu anlatan Karakuş, “Geçtiğimiz yıl Ankara’da bir sergi gerçekleştirdim. Sonra Ercüment Akdeniz ile kitap üzerine konuştuk. Kitabın bölümlerini bana gönderdi ve ben her bölüm için birer resim çizdim. Yaptığım sergimde de aslında Suriyeli çocukları işlemek istedim. Resmin sonsuz bir ifade olanağı var elbette bu yüzden bunu yapmak istedim” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Ercüment Akdeniz yeni kitabı ‘En Güzel Şarkı’yı anlattı

‘MÜLTECİ ÇOCUK İŞÇİLER GERÇEĞİNE GÖZ YUMULUYOR’

Soma Katliamının yıl dönümünde Kocaeli’de, Makina Mühendisleri Odası İSİG Komisyonu tarafından ‘Mülteci Çocuk İşçiler’ başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Ercüment Akdeniz ve Günay Karakuş’un birlikte katıldığı söyleşide Türkiye’deki mülteci çocuk işçilerin çalışma koşulları, fotoğraflar eşliğinde gözler önüne serildi. 1 milyon 300 bin Suriyeli işçinin çoğunluğunun çocuk olduğunu dile getiren Akdeniz, bu durumun Türkiye’de zaten var olan çocuk işçi profilini değiştirdiğini söyledi. Türkiyeli ve Suriyeli çocukların sanayi sitelerinde göz göre göre ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığına dikkat çeken Akdeniz, bu duruma göz yumulduğunu söyledi. Bilim, araştırma ve gazetecilik kadar edebiyatın da buna kayıtsız kalamayacağını belirten Akdeniz, romanında mülteci çocuk işçileri anlatan hikayelere yer verdiğini ifade etti. Günay Karakuş ise slayt eşliğinde kitaptaki çizimleri anlattı. Etkinliğin sonunda Akdeniz ve Karakuş kitabı, okurları için imzaladılar. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ercüment Akdeniz: Mülteci sorunuyla yüzleşilmeli

En Güzel Şarkı: Aynı ahenkte en güzel şarkıyı söylemek için...

‘En Güzel Şarkı’, Suriyeli işçilerle buluştu

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:22

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