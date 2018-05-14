1. Lig'de playoff yarı final rövanş heyecanı

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı playofflarda yarın finalistler belirlenecek.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı playofflarda yarın Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Boluspor-Gazişehir Gaziantep maçları oynanacak.

Ümraniyespor, ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Diğer karşılaşmada ise Boluspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 20.00.

Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa’da Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

VAR İLK KEZ KULLANILDI

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirildikten sonra playoff maçlarında kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk kez 1. Lig playoff maçlarında kullanıldı.

Büyükşehir Belediyespor-Erzurumspor maçında uygulanan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 62. dakikada Ümraniyesporlu Futbolcu Merthan Açıl’ın eline değen topa itiraz üzerine penaltı kazanmıştı. Atışı kullanan Mert Nobre, takımının 4-2 öne geçirmişti. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:12

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