Burdur Valisi vekillik için istifa etti, emekli öğretmen helva dağıttı

Burdur'da emekli öğretmen Kemal Arslan, AKP'den vekil aday adaylığı için görevinden ayrılan Vali Şerif Yılmaz'ın gidişi dolayısıyla helva dağıttı.

Burdur'da emekli öğretmen Kemal Arslan, Manisa'da AKP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın gidişi dolayısıyla helva dağıttı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu bir masaya kazan içerisinde helva getiren Kemal Arslan, basına açıklaması yaptı. Haziran 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur'da vali olarak görev yapan Şerif Yılmaz'ın olumsuz uygulamalarda bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Burdur Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı da olan emekli öğretmen Kemal Arslan, açıklamasının ardından 2 kilogram helva dağıttı.

Şerif Yılmaz, 26 Nisan'da Manisa'da AKP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı. (Burdur/DHA)

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