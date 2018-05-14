Fotoğraf: MA
Demokratik Modernite Dergisi Çalışanı Yüksel Azak gözaltına alındı
14 Mayıs 2018 15:52
Demokratik Modernite Dergisi Çalışanı Yüksel Azak, Bingöl'de gözaltına alındı.
Demokratik Modernite Dergisi Çalışanı Yüksel Azak, Bingöl'de gözaltına alındı.
Demokratik Modernite dergisi çalışanlarından Yüksel Azak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bingöl İl Örgütünde bulunduğu sırada polislerce gözaltına alındı. Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınacağı bildirilen Azak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Bingöl/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 15:57
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