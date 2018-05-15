Demokratik Modernite çalışanı serbest bırakıldı

Fotoğraf: MA

Demokratik Modernite çalışanı serbest bırakıldı

    • 15 Mayıs 2018 18:55

    Bingöl’de gözaltına alınan Demokratik Modernite dergisi çalışanı Yüksel Azak ve 4 kişi serbest bırakıldı.

    Bingöl’de dün öğle saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü’nde polis tarafından gözaltına alınan aralarında Demokratik Modernite dergisi çalışanlarından Yüksel Azak’ın da bulunduğu 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı. 
     
    Gözaltına gerekçe olarak emniyete yapılan bir “ihbar” gösterildi.  (Bingöl/MA)

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:01
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