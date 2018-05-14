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Şırnak'ta askerlere ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı
14 Mayıs 2018 15:43
Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalındaki arama-tarama faaliyet sırasında çatışma yaşandı. 2 asker yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Haberli köyü kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti yapan askerlere PKK'liler tarafından ateş açıldığı duyuruldu. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak'ta tedavi altına alındı. Askerlerden birinin durumu ağır.
DHA'nın haberine göre askerlerin karşılık vermesi ile bölgede çatışma yaşanırken, yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 15:51
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