Cerrahpaşa'da bölünmeye karşı cerrahi dikiş

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin tasarının Mecliste onaylanmasıyla İstanbul Üniversitesinden ayrılacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bölünmeye karşı eylemler sürüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri, Dekanlık binası önünde Cumhurbaşkanının yasayı imzalamaması için bir kez daha bir araya geldi. Öğrenciler fidan dikip bölünmeye karşı tıbbi müdahale gerçekleştirdiklerini söyleyerek üniversitenin logosunun ve isminin bulunduğu kağıdı cerrahi süturlarla dikti. İkiye bölünmüş Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bayrağı da dikilerek yeniden birleştirildi. Hastane bahçesinde stantlar kurularak Cumhurbaşkanının yasayı onaylamaması için imza toplandı. İmza stantlarına hasta yakınlarının ilgisi yoğundu.

Fotoğraf: Evrensel

'HER BİR FİDAN UMUDUMUZUN SİMGESİ'

Anatomi ana bilim dalından Tania Marur, dört çam fidanı dikildiğini anlatarak “Bu fidanlar Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 600 yıllık köklerine, İstanbul Üniversitesine bağlılığının göstergesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bölünmemesine dair sonsuz umudumuzun simgesidir” dedi. Her bir fidanın Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin temel hizmetlerini ifade ettiğine dikkat çeken Marur “Birinci fidan eğitim; lisans, yüksek lisans, doktora, eğitimcinin eğitimi, uzmanlık öğrencisi programlarımız. İkinci fidan sağlık hizmetleri; bugün en son tedavi yöntemleri ve teknikleriyle sağlık hizmetleri sunuyoruz. Üçüncü fidanımız bilimsel araştırmalarımız için; uluslararası düzeyde dergilerde yayımlanmış çok sayıdaki çalışmalarımız ve atıflarımız. Dördüncü fidan ise ulusul ve uluslararası Farabi, Mevlana ve Erasmus gibi değişim programlarını ifade ediyor” diye konuştu.

Stajyer Doktor Duygu Yılmaz ise bu süreçte yıprandıklarını ifade ederek, Cerrahpaşalılara seslendi “Mücadeleyi kazandık, devam edelim. Mücadelemiz böyle bitmemeli" dedi. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektubu okuyarak, yasanın geri çekilmesini istedi.

Fotoğraf: Evrensel

Cerrahpaşa'daki akademik kurul toplantısı: Bölünmeme kararı

‘FAYDASI NE ANLAMADIK’

Cerrahpaşa doğduğunda da güçlüydü ancak gün geçtikçe daha da güçlendiğini anlatan Prof. Dr. Lale Sever “Kökleri ana çınarın köklerine karıştı. Ana çınarın gövdesini daha çok besledi, beraber yüceldiler. Sonuçta İstanbul Üniversitesi bugün dünyada adı bilinen, saygın bir kurum haline geldi. Meclis bu anayı bölmek istiyor. Faydası nedir anlayamadık, ne işe yarayacağını biz çözemedik" dedi.

Cerrahpaşalı öğrenciler ve akademisyenler "Her şey bitmedi bitemez" şarkısını söyleyerek açıklamaya son verdi. Konuşmaların ardından Cerrahpaşalı öğrenciler “Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta biz kazanacağız “ pankartı açarak "Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak" sloganlarıyla yürüdü.

Fotoğraf: Evrensel

‘TARİH YIKANLARI DEĞIL YAPANLARI HATIRLAYACAK’

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof Dr. Pınar Kadıoğlu ise iki kuşaktır İstanbul Üniversiteli olduğunu belirterek “İstanbul Üniversitesinde doğdum. Çocukluğum koridorlarında, ameliyathanelerinde geçti. Gençliğim Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde geçti. İki cana yine bu çatı altında can verdim. İÜ benim için hayat demek, yaşam demek, aile demek. Bölünmeye itiraz etmek tarihe ve millete olan borcumuzdur. Unutulmamalı ki tarih yakanları değil yapanları hatırlayacaktır" dedi.

‘ET TIRNAKTAN NASIL AYRILSIN?’

Asistan Doktor Gizem Durcan konuşmasını bebeği ile yaparak “11 yıldır eşimle buradayım, bebeğimiz burada doğdu. Öğretim üyeleri bize anne-baba oldular. Biz Cerrahpaşalı olarak büyük bir aileyiz. Tüm fakülteler kardeşimiz, İstanbul Üniversitesi annemiz, tarihimiz. Şimdi bizi kardeşlerimizden ayıracaksınız. Kardeş kardeşten nasıl ayrılsın? Et tırnaktan ayrılır mı? Ben yeni anne oldum evladımdan ayrılamıyorum. Rektörümüz nasıl sessiz kalıyor?” diye sordu. Durcan, Cumhurbaşkanına da seslenerek “ Tasarıyı Meclise geri gönderin. Bizi ayırmayın” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:33

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