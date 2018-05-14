Bursa’da biyokütle enerji santraline tepki

Bursa’da vatandaşlar, yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterdi: Şirket ya bizle, ya devletle dalga geçiyor.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi’nde vatandaşlar, bölgeye yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterdi. İlçe girişinde toplanan vatandaşlar, santrale karşı ilçe merkezine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında da, “Zehir solumak istemiyoruz”, “Santrali yapma boşuna, yıkacağız başına”, “Kanser olmak istemiyoruz”, “Büyükorhan uyuma, havana sahip çık” sloganları atıldı.

ŞİRKET BİZİMLE DALGA MI GEÇİYOR?

İlçe meydanında yapılan açıklamada konuşan Mesut Korkmaz, yenilenebilir enerji tesisi olarak tanıtılsa da tesisin orta büyüklüğe yakın bir termik santral olduğunu belirterek “Bunu proje tanıtım dosyasında yer alan şemalardan, yakma için kullanılacak kazanın teknolojisinden ve 48 megawatlık kapasiteden söz edilmesinden anlıyoruz” dedi.

Tesisin yapılmak istendiği yerin, köylerine sadece 500 metre uzaklıkta olduğunu anlatan Korkmaz, bütün kirliliğin olumsuz etkilerini önce köylerinin sonra da çevre köy ve mahallelerin hissedeceğini belirtti. Yatırımcı şirketin iddialarının yanında tesiste tıbbi atık ve çöp de yakılabileceğini anlatan Korkmaz “Mahallemizin çevresinde yakacak sağlanan orman değil, korunan ardıç korulukları var. Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Dursunbey’de bu santralin yakacağı kadar orman atığı üretimi yoktur” dedi. Dağ ilçelerinin yüksek rakımlı olduğunu, domates, zeytin ve şeftali üretimin bulunmadığını ifade eden Korkmaz, “Yatırımcı ya bizle ve devletle dalga geçmekte, ya da buraları bilmeden proje yapmış, gerekli izinleri alabilmek için koşturmaktadır. Yoksa zaten buralardaki çöpleri, tehlikeli fabrika atıklarını yakma niyeti vardır. Santralin yapılmasını istemiyoruz. Hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz” dedi.

‘İNSANLAR KANSER RİSKİYLE YAŞAYACAK’

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak da, biyokütle olarak söylenen orman ürünü atığı ve tarım atığının çevrede bulunmadığına dikkat çekerek “Tesisin, çöp ve tehlikeli atık yakar duruma gelmesi söz konusu. Bu tür yakma sonucunda zehirli gazlar çevreye yayılarak burada yaşayan insanların sağlığını büyük ölçüde etkileyerek bozacaktır. Bu gazlardan dolayı birçok insan kanser riskiyle yaşayacaktır. Buna rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu tesis için ‘ÇED gerekli değildir’ diye rapor verdi” dedi. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 14:24

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