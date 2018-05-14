Mustafa Öztaşkın CHP’den milletvekili adayı oldu

Petrol-İş Sendikasının eski genel başkanlarından Mustafa Öztaşkın, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Petrol-İş'in eski genel başkanlarından Mustafa Öztaşkın CHP’den milletvekili aday adayı oldu. İstanbul 1. Bölge için adaylık başvurusu yapan Mustafa Öztaşkın, aktif sendikacılık görevi bittikten sonra CHP’de siyaset yapıyordu.

1975 yılında metal sektöründe işe başlayan Mustafa Öztaşkın, 1978-1979 yılları arasında DİSK’e bağlı T. Maden-İş sendikasının işyeri sendika temsilciliğini, 1985-1988 yılları arasında Petkim’de baştemsilcilik, 1988-1997 yılları arasında Petrol-İş Aliağa Şube Başkanlığı, 1999 yılında ise Petrol-İş Genel Başkanlığı yaptı.

2015 yılına kadar Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlık görevini yürüten Mustafa Öztaşkın, 2011 yılında da Türk-İş Konfederasyonunda Sendikal Güç Birliği Platformunun Genel Başkan adayı olmuştu. Türk-İş’e bağlı muhalif sendikaların bir araya gelerek kurduğu Sendikal Güç Birliği Platformunun uzun yıllar sözcülüğünü yapan Öztaşkın, emek mücadelesini TBMM’de yürütmek için CHP’den milletvekilli aday adayı olduğunu duyurdu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:59

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