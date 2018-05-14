Baraj nedeniyle 2 yıldır topraklarına gidemiyor ve ekemiyorlar

Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Ancak üretmek bir yana tarlalarına bile ulaşamayan baraj mağduru köylüler, sütü, yumurtayı, yoğurdu artık şehirden alıyor.

Yusuf Yavuz

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyünün tek köprüsü de baraj suları altında kalınca köylüler iki yıldır arazilerini sadece uzaktan seyrediyor. Tek bir buğday tanesi bile ekemeyen köylüler, ekmekten süte, yumurtadan yoğurda bütün ihtiyaçlarını şehirden gelen seyyar bakkallardan karşılıyor. Hayvancılık yapmakta direnen köyün son çobanları ise havalar ısınmasına rağmen keçilerini karşıdaki yaylalara götüremiyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü köylüler toprağını ekemez, üretemez durumda karşıladı.

TEK KÖPRÜ SU ALTINDA KALDI

Darıbükü köyünde 2012 yılında inşasına başlanan Kasımlar Barajı ve HES Projesi’nde, mayıs 2016’da su tutulmaya başlandı. Hızla yükselen barajın suları köyün büyük bölümü ile karşıdaki arazilere ulaşımı sağlayan tek köprüyü su altında bıraktı. Topraklarına ulaşamayan Darıbükü köylüleri, enerji üretilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun insanları mağdur etmeden yapılmasını istediklerini anlatarak bir an önce köprülerinin ve yollarının yapılmasını istiyor.

YUMURTA VE SÜT ŞEHİRDEN

Köylerinde bu yıl bir kişinin bile ekin ekemediğini anlatan Osman Yıldız, “Zaten ekecek kimse de kalmadı, hep yaşlılar var burada. Sütümüzü, yoğurdumuzu, ekmeğimizi ve tüm ihtiyaçlarımızı haftanın belirli günlerinde şehirden gelen satıcıdan alıyoruz. Köyümüzde hayvancılık bitti. Köyümüzün köprüsü de evlerimizle birlikte barajın suları altında kalınca karşı taraftaki tarlalarımıza gidemiyoruz. Köye gelen bir yetkili, bize ‘Buraya köprü yapılması çok pahalıya patlar. Bütün varınızı yoğunuzu satsanız da köprünün maliyeti karşılamaz’ dedi.” diye konuştu.

BEN DE BIRAKACAĞIM

Çobanlık yapan Mustafa Kış, ağılda yatan yeni doğmuş oğlakları göstererek, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: “Hava ısındı. Benim bu oğlakları acilen karşıya geçirmem lazım, yoksa burada kırılacaklar (ölecekler). İki yıldır karşıya geçemedik. Köprümüz varken 45 dakikada keçilerimizle birlikte karşıdaki arazilerimize geçiyorduk. Oralarda su da var. Şimdi arabayla Kasımlar köyüne ulaşıp oradan karşıya geçirmemiz gerekecek hayvanları. Bir sürü masraf.” Köprü yapılırsa keçilerini, ineklerini karşıya geçirebileceğini belirten Kış, köprü olmazsa kendisinin de çobanlığı bırakmak zorunda kalacağını söylüyor.

Bir köy baraj suyu altında kaldı

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:40

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