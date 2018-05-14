Kıbrıs'ta Denizler anıldı: Tek adama karşı enternasyonalist mücadele

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve avukatları Halit Çelenk, Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

46 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile 7 yıl önce yaşamını yitiren avukatları Halit Çelenk, Kıbrıs Lefkoşa’da Emek Partisi (EMEP) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar'ın katılımıyla düzenlenen "Emperyalizme ve Tek Adam Rejimine Karşı Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm" başlıklı etkinlikte Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Emek Gençliği, Boran Kültür Merkezi ve Kıbrıs Sosyalist Partisi temsilcileri yer aldı. Temsilciler konuşmalarında Denizlerin antiemperyalist mücadele çizgisine değinerek, tek adam rejimine karşı antiemperyalist ve enternasyonalist bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Gönyeli Belediye Salonu'nda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Nuray Sancar, Denizlerin mücadelesinin tarihsel sürecine dikkat çekti. Sancar, OHAL'in, KHK'lerin ve 15 Temmuz darbe girişiminin toplum üzerinde yarattığı yoğun baskıya değindi. Yaklaşan seçim sürecinde HDP'nin barajı geçmesinin önemine dikkat çeken Sancar, 'Millet İttifakı'nın hiçbir adayının seçim konuşmalarında anayasal değişiklikten söz etmediğini de ifade etti.

Etkinlik, Nuray Sancar'ın gelen soruları cevaplamasının ardından, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin müzik dinletisiyle son buldu.

Etkinlik için afiş asan Emek Gençliği üyesi 2 kişi 11 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. (Lefkoşa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:09

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