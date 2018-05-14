Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:55
Fotoğraf: Pixabay
Eskişehir'de 1 kişi, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı
14 Mayıs 2018 12:47
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen B. S. tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla, B. S.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen B. S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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