Şanlıurfa'da külliye inşaatında göçük: Yaralı işçiler var

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'da külliye inşaatında göçük: Yaralı işçiler var

    • 14 Mayıs 2018 12:38

    Şanlıurfa'da 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi, işçiler molozların altında kaldı.

    Şanlıurfa'da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. 

    Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı.

    İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. (Şanlıurfa/DHA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:43
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