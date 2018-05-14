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Fotoğraf: DHA
Şanlıurfa'da külliye inşaatında göçük: Yaralı işçiler var
14 Mayıs 2018 12:38
Şanlıurfa'da 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi, işçiler molozların altında kaldı.
Şanlıurfa'da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.
Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı.
İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. (Şanlıurfa/DHA)
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