ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açılıyor: Gazze'de en az 9 ölü

Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği bugün açılıyor. Açılış öncesi, Gazze sınırında düzenlenen protestolarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan büyükelçilik bugün açılıyor. Trump'ın canlı bağlantı yapacağı ve kızı ile damadının katılacağı açılış öncesi, Gazze sınırında protestolar düzenleniyor. Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlerce Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş ve gaz kapsülleriyle yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi. Yerel kaynaklar ölü sayısının en az 9 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 165'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 257 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

GAZZE SINIRI 'KAPALI ASKERİ BÖLGE' İLAN EDİLDİ

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor. (DIŞ HABERLER)

(DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:40

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