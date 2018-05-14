ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 62 ölü

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği resmi olarak Tel Aviv'den Kudüs'te taşındı. Açılışta Gazze'de düzenlenen protestolar ve insan ölümleri görmezden gelindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan büyükelçilik bugün resmi olarak açıldı. Açılışa ilişkin Gazze sınırında protestolar düzenlendi. Protestolarda en az 62 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 188 Filistinli de İsrail askerlerinin açtığı ateş ve gaz kapsülleriyle yaralandı. Tüm bunlar yaşanırken açılış töreninde 'dostluk ve barış' mesajları paylaşıldı.

Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİK RESMİ OLARAK AÇILDI

ABD ve İsrail'den heyetlerin yanısıra 30'u aşkın ülkeden temsilcinin katıldığı açılışta yaşanan protestolar ve ölümler görmezden gelindi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington'dan gelen ABD heyeti ve İsrail liderlerinin katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasında, "Bugün ABD'nin Büyükelçiliği'ni, İsrail'de, Kudüs'te açıyoruz" dedi.

Kürsüye gelen Trump'ın Yahudi asıllı damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, 'Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğinin nihayet tanındığını' söyledi. Kushner ''Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyarak dünyaya bir kez daha ABD'nin güvenilir olduğunu gösterdik'' iddiasında bulundu.

Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

NETANYAHU: TÜM ÜLKELER YAPMALI

ABD’nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu pazar akşamı tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığında ABD’li temsilcilerle yapılan kutlamada konuşan Netanyahu, ABD’nin attığı bu adımın doğru olduğunu ve barışa hizmet ettiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu’nun, “Barışın bir yalanın üzerine tesis edilemeyeceğini söylediği” belirtildi.

TRUMP TÖRENDE KONUŞTU

Törene telekonferansla katılan ABD Başkanı Donald Trump şu ifadelerde bulundu:

'İsrail kurulduktan sonra Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. İsrail hükümet binalarının, devlet başkanlarının bulunduğu yer olan Kudüs, egemen bir devlet olan İsrail tarafından başkent edilebilme hakkına sahiptir. Ancak yıllardır buna izin vermediler. Ancak benim talimatla nihayet ABD, Kudüs'ü başkent olarak tanımıştır. Büyükelçilik binamızı, planlanandan çok daha önce bu kutsal topraklarda açmış bulunuyoruz. ABD'nin kalıcı barışa yönelik kararlılığı ve statükonun durumuna yönelik kararlılığı devam etmektedir. ABD, bundan böyle de İsrail'in dostu olmaya devam edecek. Büyükelçimize şans ve başarı diliyoruz. ;Ayrıca İsrail'e, Fİlistinlilere ve bütün komşulara barış diliyoruz.

Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

FİLİSTİN GENEL GREV İLAN ETTİ

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen insanlar için için Filistin'de "ulusal yas" ilan edildi.

GAZZE SINIRI 'KAPALI ASKERİ BÖLGE' İLAN EDİLDİ

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenledi.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'ACİL TIBBİ YARDIM' ÇAĞRISI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sınırda devam eden barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin sert müdahalesi nedeniyle her dakika yaralı sayısının arttığı bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklikler yaşandığını belirterek "acil yardım" çağrısında bulundu.

İSRAİL ASKERİ BATI ŞERİA'DA DA SALDIRDI

Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

İsrail askerleri, Filistinlilerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği gösterilere müdahale etti. Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinliye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinli göstericiler de İsrail askerlerinin müdahalesine taşla karşılık verdi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim şehirlerinde de düzenlenen gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

ABBAS: HALKIMIZ BARIŞÇIL MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEK

Filistin Devlet Başkanı Abbas Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abbas, "ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenlşiğimize saldırıdır. Filistin'in bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Kararların ne şekilde uygulanacağını kararlaştırmak için bu toplantıyı yapıyoruz" dedi.

BEYAZ SARAY HAMAS'I SORUMLU TUTTU

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, Gazze'deki ölümlerden Hamas örgütünü sorumlu tuttu. Shah konuya ilişkin, 'Gazze'de bugün yaşanan ve devam eden şiddet olaylarıyla ilgili haberlerin farkındayız. Buradaki trajik ölümlerin sorumlusu yine doğrudan Hamastır. Hamas kasten ve alaycı bir çekilde böyle bir yanıtı provoke ediyor.' ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ve Gazze’de Filistinli göstericilerin düzenlediği protestolara İsrail ordusunun saldırarak Filistinlilerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Bozdağ imzalı açıklamada , “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır. Gazze’deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi hakkında, “Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur. Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır.” ifadeleri yer aldı.

BİNALİ YILDIRIM: BU ALÇAK BİR KATLİAMDIR

Fotoğraf: Hakan Göktepe/AA

Başbakan Yıldırım da İsrail ve ABD ile olan askeri anlaşmaların iptaline ilişkin söz söylemezken, 'şiddetle' kınadığına yönelik açıklama yaptı: "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz." Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili olarak da " ürkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM BİLDİĞİNİZ GİBİ: KAYGILIYIZ

İsrail’in katliamına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yorumu ise, “Kaygılıyım” oldu. Viyana’da konuşan Guterres, “Özellikle çok sayıda insanın ölümüne ilişkin Gazze Şeridi’nden gelen haberler beni çok kaygılandırıyor” dedi.

Uluslararası Af Örgütü ise, Twitter’dan, “Gazze’de uluslararası hukukun ve insan haklarının iğrenç şekilde çiğnenmesine tanıklık ediyoruz. Bu derhal sona ermeli” çağrısını yaptı.



ARAP BİRLİĞİ ELÇİLİK AÇILDIKTAN SONRA TOPLANACAK

Bu arada Arap Birliği, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını “yasa dışı” diye niteledi ve çarşamba günü “olağanüstü” toplanacağını duyurdu. Arap Birliği, toplantının, “ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasına dair yasa dışı kararına karşılık vermek için” düzenleneceğini açıkladı. Ancak “olağanüstü” denilen toplantının tarihi haftalar önce açıklanmış açılış töreninden sonra yapılması dikkat çekiyor.

HİZBULLAH’TAN TEPKİ

Lübnan’daki Şii direniş hareketi Hizbullah’ın 2 numarasından, Trump’ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının “değersiz” olduğuna dair bir açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Golan Tepelerinde İsrail işgali altındaki bölgede geçen hafta İsrail mevzilerine düzenlenen saldırıların iki taraf arasındaki caydırıcılık dengesini teyit ettiğini de söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 08:11

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