Fotoğraf: Bergtuğ Öncü/DHA
10 yaşındaki Ömer Asaf Aydoğdu, kalp krizinden öldü
14 Mayıs 2018 12:10
Bitlis'te İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun oğlu Ömer Asaf Aydoğdu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bitlis'te 10 yaşındaki Ömer Asaf Aydoğdu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun oğlu Ömer Asaf Aydoğdu, aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Asaf, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ömer Asaf Aydoğdu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek. (Bitlis/DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:14
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