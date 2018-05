'Soma Katliamının sorumluları hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek'

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Soma Katliamının 4. yılında basın açıklaması düzenledi.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden Soma Katliamının 4. yılında açıklama geldi. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) MMO Şube binasında yaptığı açıklamada katliamın unutulmayacağı ifade edildi.

MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci'nin okuduğu basın açıklamasında, “Soma Faciası üzerinden tam 4 yıl geçti. Yüreğimiz Soma’da, aklımız katliam davasında. Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek” dedi.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçisini saygıyla andıklarını belirten Kürekçi, “Davada henüz babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmamış, somut kararlar verilmemiştir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her duruşmada, işçi katliamlarının gündeme geldiği her gün bir kere daha ölmektedir. Bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için, adaletin yerini bulması için, bu acımasız sistemi değiştirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Maden ocaklarında, bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve işçi katliamlarında yaşamlarını kaybeden işçilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

'BUNCA İNSANIN ÖLÜMÜNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yazılı olarak yaptığı açıklamada ise, madenlerde işçilerin göz göre göre ölüme gönderildiğini ve gönderilmeye devam edildiğine vurgu yapıldı.

Açıklada şu ifadelere yer verildi:

“Resmi istatistiklere göre 1941'den bu yana madenlerde 3000'den fazla madenci hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2017 yılında 71’i ilimizde olmak üzere en az 2006 işçi, 2018 yılının ilk 4 ayında ise en az 575 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İlimizde 2018 yılı başından bugüne kadar 4’ü kadın 29 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tamamı sendikasız yani güvencesizdi. Komşumuz, iş arkadaşımız, babamız, annemiz, arkadaşımız veya çocuğumuz... Her biri bir can parçası, her biri bu ülkenin bir emekçisi, yurttaşı. Bunca insanın ölümüne sessiz kalmayacağız. İş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına dur demek için mücadeleden ve halkı bilgilendirmekten vazgeçmeyeceğiz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:00

